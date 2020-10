Raad akkoord met tweede fase renovatie Bildtdijken

Waadhoeke trekt € 450.000 uit voor de tweede fase van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken. De gemeenteraad ging donderdag unaniem akkoord met het voorstel. Deze tweede fase zullen 48 woningen worden opgeknapt.

Door Gerard de Jong - De raad had unaniem lovende woorden voor het project én het unieke karakter van de Bildtdijken, een beschermd dorpsgezicht. Met de € 450.000 kunnen 13 slechte en 35 in matige staat verkerende woningen worden opgeknapt. De stichting die het herstel leidt zal o.a. bij fondsen en provincie proberen minimaal datzelfde bedrag bijeen te krijgen.

Leendert Ferwerda (FNP) noemde de bewoonde Bildtdijken ‘wakers tun de see: in naam slaperdiken, maar met wakkere beweuners’: “En wij wake met de herstelstichting over de ouwe seediken as antreklik gebied om lâns te weunen en te werken.”

Wethouder Nel Haarsma riep in de herinnering dat het Bildt zelf destijds tegen de status beschermd dorpsgezicht was. “De Bilkerts rêde hursels wel. Dos is die status an ’t Bildt oplaid. Dan binne de provînsy en ‘t Ryk nou ok an de beurt wat dat angaat,” zei Haarsma, die vindt dat beide nu ook financieel zullen moeten bijdragen.

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is in totaal liefst € 18 miljoen nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Tijdens de eerste fase van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken zijn tien woningen helemaal opgeknapt.