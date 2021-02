Raad stuurt wethouder naar provinciehuis om treinnaam Zwarte Haan

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag in meerderheid besloten dat wethouder Jan Dijkstra er bij het college van Gedeputeerde Starten van Fryslân op moet aandringen om de treinnaam ‘Zwarte Haan’ te veranderen in het Bildtse ‘Swarte Haan’. SAM Waadhoeke en Gemeentebelangen steunden een motie van de FNP hierover.

Door Gerard de Jong - Niet iedereen was daar blij mee. Pleitbezorger Joop Mulder is overleden en kan niet meer geraadpleegd worden. Joke Osinga (VVD) was mede daarom tegen de motie: “Zestig procent van de ‘Zwarte Haan’-inzendingen was met een ‘z’. De jury heeft hiermee tevens Mulder’s wens gehonoreerd. Het is een eerbetoon aan Mulder om Zwarte Haan met een ‘z’ te schrijven,” zei Osinga, die vooraf overleg gevoerd had met gedeputeerde Avine Fokkens, die ook in de jury van de prijsvraag zat.

Dorine Vlaar (CDA) zei dat Arriva ‘weloverwogen’ voor de ‘z’ gekozen had. “Wij willen onze bestuurders niet op pad sturen over een prijsvraag waar wij niet over gaan.”

Zwarte of Swarte - Vervoerder Arriva had een prijsvraag uitgeschreven waarbij het publiek namen kon aandragen voor hun nieuwe trein, de Wink. Onder andere Hongerige Wolf, Reaklif, Alde Feanen en ook Zwarte Haan werden verkozen. Jurylid Joop Mulder maakte zich sterk voor die laatste naam, en was verheugd dat de naam - Zwarte Haan ligt in het gebied waar zijn geesteskind Sense of Place werd uitgevoerd - was aangedragen.

Raadslid Leendert Ferwerda (Gemeentebelangen) en stichting Bildts Aigene vroegen vervolgens aan Arriva of de naam ook in het Bildts geschreven kon worden, met een ‘s’ dus. Arriva wees dit af. Joop Mulder overleed onverwacht, en volgens gedeputeerde Fokkens was het zijn wens dat het ‘Zwarte Haan’ zou zijn. Volgens Fokkens heeft Mulder geconcludeerd dat ook de lokale bevolking het met een ‘Z’ zou willen, op z’n Nederlands dus.

‘Foor plaite’ - De raad van Waadhoeke besloot nu in meerderheid dat de gemeente er alsnog bij de provincie op moet aandringen om de naam in het Bildts op de trein te krijgen. “An de ene kant sou ’t mooi weze om Swarte Haan op de train te sien. Maar ’t proses is gaan soa’t ’t gaan is. Ik laat ’t an de raad. At die mij opdracht geeft om d’r nag ’s foor te plaiten dan sil ik dêr an foldoen,” zei wethouder Jan Dijkstra. Dat bleek in meerderheid het geval, en dus mag hij het nog eens proberen aan de Tweebaksmarkt.