Raadslid Emile Vogels komt om bij ongeluk

Bij een ongeluk op de Camstrawei bij Tzummarum is vrijdagavond Emile Vogels uit Firdgum om het leven gekomen. Vogels was gemeenteraadslid voor de VVD.

De akkerbouwer uit Firdgum kwam in 2018 in de gemeenteraad van Waadhoeke voor de VVD. In de jaren negentig wierp hij zich op als leider van enkele boerenprotesten. Vogels was een actief lid van de dorps- en sportgemeenschap, en had een voorliefde voor kaatsen. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en werd Koninklijk onderscheiden.

Vogels bestuurde vrijdag tijdens het noodlottige ongeval een zitmaaier. Hij kwam in botsing met een auto, bestuurd door een 31-jarige man uit gemeente Waadhoeke. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.

Emile Vogels is 69 jaar geworden.