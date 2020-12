Geld voor Ouwe-Syl en Froubuurt

Rabobank Coöperatiefonds keert € 63.000 euro uit

Het Rabobank Coöperatiefonds keerde onlangs voor de tweede keer dit jaar uit. Werd er in juni nog een totale bijdrage van 57.000 euro uitgekeerd aan 20 projecten. Vorige week verblijdde de Rabobank nog een keer 23 projecten met een bijdrage van 63.000 euro. Daarmee keerde het fonds dit jaar maar liefst 120.000 euro uit. Er ging geld naar o.a. projecten op Ouwe-Syl en in Vrouwenparochie.

In Waadhoeke ging er € 1000 naar Stichting Vrouwbuurtstermolen voor de vervanging van een varkenswiel in de molen; tennisvereniging d’Ouwe Rij kreeg € 5000 voor het vernieuwen van de tennisbanen en aanbrengen LED-verlichting.

Via een online meeting ontving Stichting Caspar di Robles in Harlingen geld voor de aankoop van een activiteitenboot. En mocht Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum een mooie bijdrage ontvangen voor het nieuw te realiseren multifunctioneel centrum. Ook werd Integraal Kindcentrum De Swirrel in Britsum verrast. Zij ontvingen een bijdrage voor de realisatie van een droomplein.

Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 mei 2021.

Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf