Rabobank vindt onderdak in bieb St.-Anna

De Rabobank houdt voortaan elke dinsdag- en donderdagmiddag kantoor in de bibliotheek van St.-Annaparochie.

Dat heeft de bank meegedeeld aan haar klanten. Vorig jaar sloot de bank haar kantoor op de hoek van de Van Harenstraat en Warmoesstraat. Omdat de bank graag een ‘adviespunt’ in het dorp wil houden, vroeg men klanten om geschikte locaties in te sturen. Daaruit is de bibliotheek in het mfc naar voren gekomen.

“De bibliotheek en bank passen bij elkaar: beide zetten zich in voor een sterkere leefomgeving,” zo meldt de bank, die wijst op het feit dat beide cursussen verzorgen en aan digitaal burgerschap werken.

De advieslocatie is – zodra corona dat toestaat – elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.00 uur op afspraak beschikbaar. Het gaat dan om adviesafspraken over hypotheken, financieringen en vermogensplanning.