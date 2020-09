Radio Eenhoorn: September in teken van 75 jaar bevrijding

Radio Eenhoorn staat in september stil bij 75 jaar bevrijding in Nederland. Op vier zaterdagen volgen speciale uitzendingen. Hieronder een overzicht.

Op zaterdag 5 september het aangrijpende verhaal van een man die als Haags kind in de hongerwinter naar Friesland kwam. Hij kreeg onderdak in Franeker en bleef daar tot het einde van de oorlog.

Op zaterdag 12 september komen mensen aan het woord uit de regio die de oorlog hebben meegemaakt en de bevrijding nog scherp op het netvlies hebben.

Zaterdag 19 september wordt de strijd en betekenis van de verzetsgroep van Liauckema State bij Sexbierum belicht. Al deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur

Zaterdag 26 september speelt Radio Eenhoorn een rol in de theatrale uitzending De Kraak van de Kluis. Een unieke thuisbeleving over de heldendaad van de Liauckema verzetsgroep. Voor deze bijzondere ervaring zijn kaarten nodig.

Informatie over inhoud en kaarten vindt u op www.dekraakdekluis.nl.