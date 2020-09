Ramen Van Harenskerk ingegooid

In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij de Van Harenskerk in St.-Annaparochie meerdere ramen ingegooid. Zowel aan de voorals achterkant sneuvelden ruiten, waaronder enkele van glas-in-lood.

Door Gerard de Jong - Aan de Van Harenstraat-kant zijn vier grote ramen gesneuveld, achter gaat het om drie gemaakt van glas-in-lood. De ramen zijn met bierflesjes ingegooid.

Volgens omwonenden zou jeugd die zich bij de leugenbank tegenover de kerk ophield verantwoordelijk zijn voor de vernielingen, aldus Teake Brandsma van de Van Harenskerk. ”It is freeslik,” aldus Brandsma. ”Foar de jongerein is it blykber in sport om de fleskes tsjin de tsjerkemuorre te smiten. Dan fljocht der ek wolris ien oer de muorre troch it glês. Miskien moat de plysje mear lâns ride om it spul wat yn de gaten te hâlden. Wy wolle eins ek gjin gaas foar de ruten hingje. Mar oars soe ik net witte wat wy der oan dwaan kinne.”

Twee jaar geleden werden bij de kerk ook al ramen ingegooid. De kerk doet bij de politie aangifte van vernieling.