Feenstra’s beginnen dorpssociëteit Den Staten-Generaal

‘Sanne en Yde gaan ‘t doen, dat maakt mij groats’

Dorpssociëteit Den Staten-Generaal. Dat is de nieuwe naam van wat eerst de Struverij in St.-Annaparochie was. ‘Het Paul weer wat nijs bedocht?’ Ja, de naam wel, maar het idee voor de doorstart komt toch echt van zijn kinderen, Sanne (24) en Yde (17). Den Staten-Generaal is te boeken voor jubilea, bijeenkomsten, workshops en meer. ‘Den Staten-Generaal is foor alle rangen en standen.’

Yde en Sanne Feenstra voor Den Staten-Generaal.

Door Gerard de Jong

Voormalig Ons Huis-uitbater Paul Feenstra begon in 2013 de Struverij in de voormalige Doopsgezinde kerk, maar moest in 2015 gedwongen stoppen. Monica en Teade Ynema zetten de ‘struvekerk’ vanaf 2016 voort, maar zij stopten er in januari mee, mede wegens de coronacrisis.

“Ja, en doe waar de fraag wat wij nou doen souwen met ’t gebou,” vertelt Paul Feenstra. Het antwoord kwam niet uit zijn koker, maar werd door zijn kinderen aangedragen. “Sanne en Yde kwammen ônder ‘t eten eten bij mij: werom nimme wij ’t niet over? As lokasy die’t ôf te huren is. ’t Waar hur idee om dut te doen. Ja, dat maakt mij groats fansels, dat is helendal fantastys! Maar ik hew al said: jim doen ’t werk, niet ik.”

Het kerkgebouw zal nu beschikbaar zijn voor bijeenkomsten, jubilea, workshops, feestjes en partijen. Feenstra heeft er alle vertrouwen in. “Yde en Sanne binne fan jongs an ôf met horeka opgroeid fansels, fanwege myn werk. Yde is al echt ’n horeka-mantsy en doet de oplaiding. Sanne werkt in de sorg; swaar werk, se wil wel wat meer positiviteit in hur werkseme leven. Baide binne kreätyf, houwe fan mînsen en houwe fan eten. Dat komt helendal goed.”

Hait zal op de achtergrond een oogje in het zeil houden, maar benadrukt dat het echt de zaak van zijn kinderen is. “Dat is dos prachtig? Laat se maar mooi, en laat se ok mooi fouten make. Dat hew ik ok genog deen! Een die’t gyn fouten maakt, maakt helendal niks.”

De naam is wel door Feenstra bedacht. “Ik bin gek fan geskidenis,” legt Paul Feenstra uit. “De Staten-Generaal betekent fan oorsprong ‘alle rangen en standen’, foor elkeneen dus. Dat wort dut ok. En ’t gebou staat an de Statenweg fansels.”

Eén aspect van Den Staten-Generaal wil hij nog benoemen. Feenstra: “Wij wille de saak soafeul mooglik open stelle foor goeie doelen. Dat hoeft ôns niks op te leveren, maar ’t gebou mot ’n infulling hewwe, d’r mot leven in de brouwerij komme. At wij goeie doelen helpe kinne en ’t hier weer leeft... Wat is d’r mooier dan dat?”