Senioren en leerlingen Campus bewegen samen

“Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zo vinden. Ik heb geleerd hoe je iets moet uitleggen en dat je duidelijke opdrachten moet bedenken, die natuurlijk niet te zwaar mogen zijn”. Een uitspraak van vierde klas leerlingen Sporten en Bewegen van Campus Middelsee. De leerlingen mochten twee keer meewerken in een beweegles van senioren op de woensdagochtend in Beuckelaer.

De eerste les die de jongeren bijwoonden gingen ze assisteren tijdens een fysieke test, die altijd afgenomen wordt op de eerste cursusdag. Want meten is weten.

De leerlingen kregen die ochtend een prima indruk van de seniorengroep en besloten om een eigen programma samen te stellen en opnieuw langs te komen. Het werd een fijne ochtend waarin duidelijk werd dat de jongeren de senioren goed hadden ingeschat en ze kwamen met een leuk programma waar ieder een taak in had.

Toen de deelnemers die ochtend binnenkwamen was de zaal ingericht met verschillende onderdelen. Na de koffie werden er groepjes gevormd en werd er gewerkt in een roulatiesysteem. In de verschillende oefeningen was er aandacht voor lenigheid, reactie, spierkracht, coördinatie. Het brein kreeg in twee leuke opdrachten ook de nodige aandacht. De senioren en de jongeren hebben het als een prachtige ontmoeting ervaren.

De senioren groep is twee keer per jaar 10 weken bij elkaar op de woensdagochtend, o.l.v. Boukje Dijkman in Ons Huis in St.-Anna.

Eerder werden deze beweeglessen georganiseerd door SWO ’t Bildt met Hilda Dijkstra en Remco Kooistra en tegenwoordig ook in samenwerking met de gemeente de Waadhoeke.