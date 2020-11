Sinterklaas 2020: Videojournaals, bij de kinderen thuis langs en schoentje zetten

Ook Sinterklaas ontkomt er dit jaar niet aan: het coronavirus gooit danig roet in het eten. De gebruikelijke intochten zijn op het Bildt overal geschrapt. Maar de organiserende comités zijn niet voor één gat te vangen. Stuk voor stuk zijn ze met creatieve oplossingen gekomen om Sinterklaas en zijn Pieten toch te ontvangen, en zo de kinderen te verrassen.

Een beeld uit het Sinterklaasjournaal St.-Annaparochie: Roetveegpiet, met mondkapje, is aangekomen in St.- Annaparochie, waar de oude burgemeestersstoel al klaar staat voor Sinterklaas.

Door Gerard de Jong - Geen menigtes bij de Groate Kerk of het oude gemeentehuis, geen traditionele aankomst per boot op Ouwe-Syl en geen knutsel- of spelactiviteiten na afloop. Corona zet een dikke streep door de gewone manier van Sinterklaas onthalen. Toch hebben alle Bildtse dorpen snel iets nieuws gedacht, zodat de Goedheiligman de Bildtse kinderen alsnog blij kan maken. Een overzicht.

St.-Anna - De intochtorganisatie van St.-Anna zendt deze week elke dag een eigen Sinterklaasjournaal uit. Afgelopen maandag 16 november verscheen de eerste aflevering van het journaal online, op facebook en via de site van Ons Huis (www.onshuisstanne.nl). In de video’s worden de belevenissen gevolgd van een groep Pieten die de aankomst in St.-Anna, op zaterdag 21 november, voorbereiden. Elke werkdag om 16.00 uur komt een nieuwe video online. Op zaterdag zal ook een Bildtstalig filmpje geplaatst worden.

Edwin de Groot van de organisatie is trots dat St.-Anna dit jaar een eigen journaal heeft. “’t Het nagal wat foeten in de aarde. ’t Waar moeilik genôg om dut in ’n paar weken tiid út de grônd te stampen. Maar fan de gemeente mochten wij gyn inkele form fan ’n intocht bútten doen, dat sou ‘n ‘evenement’ weze en dat mâg niet. Derom hewwe wij ’t dut keer soa deen.”

Alsof het coronavirus nog niet erg genoeg was: de Pieten krijgen in St.-Anna te maken met een kapotte pepernotenmachine. De kinderen worden ingeschakeld om de Pieten te helpen.

Ouwe-Syl - Op Ouwe-Syl komt Sinterklaas wél langs, met paard en wagen, maar is de kinderen uitdrukkelijk gevraagd om alleen voor het eigen huis te gaan staan. De Sint gaat op zaterdag 21 november vanaf 13.30 uur door het dorp en doet daarbij nagenoeg alle straten aan. De kinderen is gevraagd een mooie tekening te maken en de vlag uit te hangen.

Op dinsdag 1 december is er wel de traditionele inloopochtend in de Aerden Plaats. De peuters en kleuters kunnen dan op bezoek bij de Sint, die in de werkkamer van het centrum aan het thuiswerken is. Op vrijdag 4 december komt de Sint met zijn Pieten nog langs op school.

Nij Altoenae - Ook op Nij Altoenae geen intocht dit jaar. Wel zijn er al filmopnames gemaakt van Pieten. Vanaf zaterdag zijn er filmpjes te bekijken; Nij Altoenae werkt hiervoor samen met de intocht van Sinterklaas in Franeker.

Froubuurt - Ook in Vrouwenparochie geen intocht zoals gewoonlijk. Ook het gourmetten en knutselen met de kinderen kan dit jaar niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat Sinterklaas stilletjes aan het dorp voorbij rijdt. Alle huishoudens hebben een formulier gekregen waarop ze konden aangeven of hun kind(eren) een cadeautje belieft. De cadeaus kunnen op 27 en 28 november in het mfc worden opgehaald.

St.-Jacob - In St.-Jacobiparochie was Michaëla Achterberg van het organisatiecomité net bezig een brief aan Sinterklaas te schrijven, toen hij zomaar opbelde! Dat was op facebook te zien. Sint vertelde dat hij helaas niet naar de Groate Kerk kan komen. In plaats van een intocht kunnen de kinderen van 2 jaar t/m groep 8 op vrijdag 27 november hun schoentje zetten, gewoon buiten bij de voordeur.