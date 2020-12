Sinterklaas bezoekt coronaproof De Parrebeam

Oh kom er eens kijken... Dinsdagavond 1 december hebben alle bewoners van De Parrebeam in St.-Annaparochie hun schoen gezet. Natuurlijk werden er vooraf ook een paar Sinterklaasliedjes gezongen. Ondanks de coronacrisis zag Sinterklaas kans om toch bij het woonzorgcentrum langs te gaan. En dat werd zeer gewaardeerd...

V.l.n.r. mw. Kuperus, mw. Boonstra en mw. Haijtema tijdens een onderonsje met Sinterklaas.

Het viel Piet wel op dat een 95-jarige bewoonster haar pantoffel én ook nog haar schoen had gezet. Maar hier trapte Piet natuurlijk niet in. Wel was het leuk om te merken dat alle bewoners tot de koffie wachtten om de cadeautjes gezamenlijk uit te pakken (en het snoepgoed op te eten) maar dat dezelfde bewoonster vanochtend vroeg al had gekeken én haar cadeautje bij het ontbijt al had uitgepakt.

Na de koffie werd er een Sinterklaasliedjesquiz gedaan en veel oude herinneringen rondom Sinterklaas opgehaald. Vervolgens werd er naar Toon Hermans gekeken die een show over Sinterklaas ten gehore bracht. En daarna werd er nog een gedicht over tante Mathilda van Annie M G Schmidt voorgedragen.

De kinderen zongen en juichten en gilde,

Sint Nicolaas lachte en wenkte zijn knecht.

’t Ging allemaal goed, totdat tante Mathilde

ineens hard ging roepen: die baard is niet echt!

De volgende dag lag het schip aan de kade,

een prachtig nieuw schip, gemeerd aan de wal,

van allerlei werd in het ruim geladen:

ook tante Mathilde, met zak en al!

Gelukkig lief alles goed af. Al met al een heel gezellige ochtend waarin ook nog duidelijk werd dat er een bericht was gekomen dat Sinterklaas op vrijdag toch een bezoekje aan De Parrebeam zou brengen. Natuurlijk met in achtneming van de coronamaatregelen.

Vrijdag 4 december om 10.00 uur kwam de goedheiligman met één van zijn Pieten binnen.

Het moest, met alle maatregelen, wel even wennen, maar toen kon het feest toch beginnen.

Sint en Piet hadden zich goed voorbereid.

En Sint nam eerst voor iedereen even tijd

En hoewel de meeste bewoners Sint een hand wilden geven,

Loste Sint dit goed op en zei: “We doen het dit jaar even

met een elleboog of een klopje op het schouder.

Daarna ging hij toch even zitten. Ja hij wordt ook een jaartje ouder.

Piet kreeg het druk met het uitdelen van de cadeautjes, natuurlijk met een gedicht.

Ook al was het dit jaar voor hem een zware plicht

Toch had hij goed zijn best gedaan.

Sint had heel wat in zijn boek te staan.

Het bleek dat hij goed op de hoogte van het wel en wee

Van de bewoners maar ook van het personeel van De PB.

En het zal niemand meer verbazen

De dichtpiet nam ook dit jaar veel personen in het gedicht wel even te grazen.

Tussendoor werd er natuurlijk ook nog wel (zachtjes) gezongen, liedjes over Sint en z’n Pieten.

En kon men ook van banketletter, speculaas en/of pepernoten genieten.

Sint en Piet hadden voor iedereen een cadeautje meegenomen.

En ze waren blij dat ze, ondanks de coronamaatregelen, toch langs mochten en konden komen.

Sinterklaas vond het heel fijn.

Dat zowel de bewoners, als het personeel er deze ochtend toch bij konden zijn.

Bij zijn vertrek aan het eind van de toch wel spannende maar leuke ochtend kreeg iedereen nog de groeten.

En Sint hoopte iedereen volgend jaar, hopelijk wel onder betere omstandigheden, weer te kunnen ontmoeten.

