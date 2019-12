Sinterklaas weer neergestreken op het bildt

Zaterdag 23 november waren er veel mensen op straat in Nij Altoenae: Sinterklaas en zijn Pieten werden rond 15.00 uur in het dorp verwacht. En ja hoor, Sint kwam op een echte Harley aan scheuren. Met de Pieten er achteraan op Zundapp brommers.

Sinterklaas Nij-Altoenae

O zo snel was nog moe van de nachten over de daken, dus had Sint een Harley geleend. In dorpshuis de Utwyk bleek ook nog eens het grote boek verdwenen. Dus had Sint van de Pieten een reserve 'klein' boek mee, met de namen van alle kinderen.

Maar al gauw werd dat probleem opgelost. Hoofd Piet had het boek blijkbaar al naar de Utwyk gebracht en onder de stoel van Sint gelegd. Pffff, dat was een grote opluchting voor Sint!

Dan kon het grote kinderfeest nu pas echt beginnen. Er werd volop gedanst door de kinderen met Coole Piet, Swingende Piet, Meisjes Piet. RommelPiet zorgde voor nog meer sfeer met het Skippybal lied. Bounce Piet en Stuiter Piet gingen hierop samen met de kinderen helemaal los.

Het was een geweldig feest. Daarna konden de kinderen nog op de foto met Sint en Piet, een groot succes. Daarna gingen Sint en Pieten snel verder naar het volgende dorp.

Sinterklaas Commissie Nij Altoenae





St.-Jacob heeft noten op de zang bij intocht Sinterklaas



Afgelopen zaterdag 23 november mochten wij Sinterklaas weer welkom heten in ons mooie dorp St.-Jacobiparochie. Iedereen in het dorp was de week ervoor al druk bezig met het zoeken naar muzieknoten, want die waren verdwenen en nu klonk de muziek echt vreselijk! Zouden alle noten voor zaterdag gevonden zijn en de muziek tijdens de intocht toch mooi klinken?

Nou, gelukkig werden op het laatste nippertje een heleboel muzieknoten door alle kinderen uit het dorp bij de Groate Kerk gebracht. DJ Piet begon met muziek draaien zonder de noten, wat niet om aan te horen was, maar hoe meer muzieknoten bij DJ Piet in de wagen werden gegooid, hoe mooier de muziek begon te klinken. Gelukkig werden er zoveel noten gevonden dat DJ Piet met prachtige muziek de Sint kon begeleiden door het dorp.

En toen kon het feest echt beginnen. Met een geweldige muzikale begeleiding werd Sinterklaas in een stoere zijspan door het dorp rond gereden en werd hij welkom geheten door wethouder Nel Haarsma. Hierna mochten de peuters en alle kinderen uit groep 1 t/m 5 de Groate Kerk in, waar het Sinterklaasfeest kon beginnen. Hier lukte het Harry harrewar goed om alle kinderen te fascineren en laten lachen. Na nog wat dansjes met de Sint en de zwarte pieten en een cadeautje van de sinterklaas gingen alle kinderen weer blij naar huis, wat was het weer leuk!

‘s Avonds was er onder begeleiding van de Jamaicaanse piet en Hoofdpiet een bingo voor de kinderen van groep 6 t/m 8, die allemaal gespannen hun bingokaarten aan het controleren waren, hopend op één van de leuke prijzen. Na een hapje en een drankje en een chocoladeletter die Sinterklaas voor hen had achtergelaten, gingen de kinderen weer op huis aan. Wat was het weer een ontzettend geslaagde dag!

We willen langs deze weg dan ook nogmaals alle sponsoren, vrijwilligers, collectanten en alle andere mensen die een bijdrage hebben geleverd bedanken. Zonder jullie steun en hulp kunnen wij dit feest niet organiseren. Bedankt! We hopen ook volgend jaar weer op steun van iedereen.

Sinterklaascommissie St.-Jacob

Sinterklaas Ouwe-Syl

Sinterklaas Ouwe-Syl-2

Sinterklaas St.- Anna

Sinterklaas St. Jacob