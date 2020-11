Sjoerd de Jong nieuwe directeur Ulbe van Houten

Per 1 februari 2021 start Sjoerd de Jong als nieuwe directeur van CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie. De Jong volgt Eelco Bruinsma op, die naar AMS Franeker is vertrokken.

Sjoerd de Jong. (foto: Lauwers College)

Op dit moment is De Jong directeur van de locaties Grijpskerk en Kollum van het Lauwers College. De 55-jarige in Rottum wonende De Jong is eerstegraads bevoegd voor aardrijkskunde en algemene natuurwetenschappen (anw) en heeft in 2015 de Master in Educational Leadership (MEL) afgerond.

“Hij heeft aan het Lauwers College, samen met zijn team, in een krimpgebied met succes de scholen laten groeien door de ontwikkeling van aantrekkelijk en gepersonaliseerd onderwijs. De Jong is als teamspeler gericht op samenwerking,” zo laat csg Ulbe van Houten weten.

Joost Visser, bestuurder Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf): “Ik verwacht dat hij als persoon en met zijn ervaring in staat zal zijn de Ulbe van Houten succesvol te leiden naar verdere ontwikkeling. In die ontwikkeling zullen Ulbe van Houten en de Anna Maria van Schurman (AMS) Franeker intensief samenwerken.”

Sjoerd de Jong is de opvolger van Eelco Bruinsma, die per 1 augustus 2020 actief is binnen CVO-nwf als directeur van AMS Franeker.