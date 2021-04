‘Skatebaan en pannakooi moeten blijven’

De skatebaan en pannakooi in St.-Annaparochie staan niet op de nominatie om te verdwijnen. Een eerder bericht daarover bleek wat te voorbarig. Gemeente en Plaatselijk Belang St.-Anne zien dat de jonge gebruikers van de faciliteit er in coronatijd juist veel aan hebben, en er alles aan doen om hun plekje schoon te houden.

Ook met de Paasdagen werd er volop gebruik gemaakt van de pannakooi annex skatebaan in St.-Anna.

Door Gerard de Jong - Tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang St.-Anne over het plantsoen in het dorp, twee weken geleden, ging het ook breder over overlast door jongeren. Daarbij werd gezegd dat de pannakooi ook zou verdwijnen, maar dat bleek wat te voorbarig.

Jennifer Batteram van gemeente Waadhoeke: “Het is zeker niet zo dat de pannakooi op de nominatie staat om te verdwijnen. Ja, er is soms overlast door jongeren, ook zijn er in het verleden vernielingen gepleegd. En de naastgelegen kinderopvang ervaart dat die overlast ook. Maar we zien tegelijkertijd dat de gebruikers, de skaters, in coronatijd juist erg blij zijn met de pannakooi en skatebaan. We houden de situatie wel in de gaten en zijn erover in gesprek met de jongeren, met Plaatselijk Belang en anderen. Het is dus echt nog geen uitgemaakte zaak dat de voorziening verdwijnt.”

Dat zegt ook Anneke van der Ploeg van Plaatselijk Belang St.-Anne: “Dat waar wat foorbarig. En wat Jennifer Batteram sait klopt helendal: de jeugd het in deuze tiid júst heel posityf gebrúk maakt fan de foorsiening. Ik hew se al met bezems in de weer sien, se rúmme hur rommel op, en soa nou en dan helpt d’r ok ’n mim om ’t mooi te houwen. De overlast komt ok niet soaseer fan de gebrúkkers, maar fan ouwere jeugd die’t d’r avens omslaat.”

De gebruikers zelf zijn duidelijk: de skatebaan en pannakooi moeten blijven. Als uitlaatklep in deze tijd waarin veel niet mag, en natuurlijk ook om mooie stunts op te oefenen en uit te voeren.