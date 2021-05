Pelgrimsrefugio Groate Kerk St.-Jacob geopend

‘Slape in de Groate Kerk is ’n belevenis’

Zaterdag 1 mei is bij de Groate Kerk in St.-Jacob een ‘refugio’ geopend voor pelgrims die een pelgrimroute wandelen of fietsen. Maximaal vier pelgrims kunnen nu in de Groate Kerk overnachten, op veldbedjes. De eerste twee gasten waren echter geen pelgrims van verre, maar scheidend voorzitter van de Groate Kerk Eelkje Hilarides en haar man Hans.

Eelkje en Hans Hilarides bij de veldbedjes in de Groate Kerk. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - “Se lêge prima! ’t Binne mooie stevige bedsys. Wij konnen eerst niet goed in ‘e slaap fâle, maar dat waar gau over. Heel besonder.” Eelkje Hilarides had een prima nacht achter de rug, van vrijdag op zaterdag. Per 1 januari is ze teruggetreden als voorzitter van Kultureel Sintrum de Groate Kerk. Om dat nog wat luister bij te zetten mochten ze als eerste gebruik maken van de nieuwe ‘refugio’ in de kerk, samen met haar man Hans (“Ik lêg liever in myn aigen bêd!”).

Stichting Santiago aan het Wad is in 2018 met het refugioproject van start gegaan met 13 kerken. In 2021 doen er 18 mee. De meeste kerkjes zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er kunnen twee tot vier pelgrims overnachten. Dit jaar zijn er vier refugio’s bijgekomen: Oostrum, Rottevalle, Jubbega-Schurega en dus St.-Jacob, het startpunt van het Jabikspaad, de Friese aanlooproute naar het Spaanse Santiago de Compostela.

‘Altijd doen!’ - “In 2017 saai myn man Hans: ‘Eelkje, dou bist al soa lang doende met ’t Jabikspâd, motte wij niet ’s in Santiago sien?’ Foor ôns is dat te feer lopen, dus souwen wij met de auto. Ik fon dat aigenlik wat maklik, ik foelde my wat beswaard: wij met de auto, wilens ânderen de tocht te foet ôflêge. Maar doe’t ik ’t Rina Pluim fertelde, ’n echte pelgrim, saai se: ‘altyd doen, ’t is prachtig!’. Se raadde ôns an om te overnachten in Roncesvalles, in Navarra, Spanje, flakbij de Frânse grîns. Der staat ’n kloaster út 1100. Dat waar ’n boufal maar is in 2011 helendal opknapt. Wij mochten niet in de refugio sels slape, maar âl in ’t hotel dat d’rbij staat. Dat waar soa besonder. En wie had nou dinke kinnen dat d’r tien jaar later hier in ôns St.-Jabik ok soa’n refugio is?”

Van de refugio’s kan gebruik gemaakt worden als men in bezit is van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) of een routeboekje of stempelkaart van een van de Friese pelgrimsroutes. Ook donateurs van de Alde Fryske Tsjerken kunnen van de refugio’s gebruik maken. In het voorportaal van de Groate Kerk is sinds 2011 het noordelijke pelgrimsinformatiecentrum van het NGSJ en Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd.

Derde afscheid - Vrijwilligers van de Groate Kerk - er zijn er ruim 50 - verzorgen bij toerbeurt de gasten die in St.-Jacob verblijven. Eelkje Hilarides: “At de gasten op frijdegaven komme frage wij se at se ok broadete wille met koffy en thee. Foor wêrm eten ferwize wij se deur na de Oude Postduif.”

De overnachting van Eelkje en Hans was ter ere van haar afscheid als voorzitter. Opmerkelijk genoeg was dit niet de eerste keer dat mevrouw Hilarides terugtrad als voorzitter. “’t Waar foor de dârde keer! In 2005 bin ik al ’s stopt as foorsitter, om rúmte te geven an nije mînsen. Doe het ’t bestuur dos op mij inpraat, se wouwen dat ik bleef en dat hew ik doe deen. In 2014 bin ik doe opnij stopt, maar in 2015 worde ik weer froegen. Maar ’t is nou echt klaar hoor! Wij hewwe in Hillie Blaak ’n perfekte nije foorsitter fonnen, dat kon niet beter. Drie keer is skipsrecht!”

In ieder geval weet ze nu dat de pelgrims een goede nacht te wachten staat in de Stjabuurtster kerk. “Wij waren al ’n bitsy eerder wakker as de wekker. Maar doe’t ik der laai en wat om my hine sâg, ’t orgel, de beelden, de bomen die’t wat hyn en weer waaie, dan is dat ’n belevinis hoor, prachtig.”

Meer informatie over de 18 refugio’s en de Friese pelgrimsroutes is te vinden op:

jabikspaad.nl, aldefrysketsjerken.nl en santiagoaanhetwad.nl.