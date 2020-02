Sleman Bdewi staat op straat; kunstenaars in actie

Kunstenaar Sleman Bdewi heeft gisteren het azc in St.-Annaparochie moeten verlaten. De Syriër staat op straat, omdat er geen opvang- of zogenaamde ‘bed-bad-brood’-regeling is in Fryslân. Talea Jansma uit St.-Jacobiparochie, een vriendin van Bdewi, heeft uit protest haar Kûnstútlien gesloten en roept andere kunstenaars op om mee te doen aan een protest tegen de omgang met mensen als Bdewi.

Talea Jansma en Sleman Bdewi.

Bdewi (34) is zo’n 4,5 jaar in Nederland. Hij vluchtte uit het door oorlog geteisterde Syrië. Hij woont nu zo’n anderhalf jaar op het azc in St.-Anna. Hij maakte zich de Nederlandse taal zelf eigen en exposeerde al meerdere keren met zijn werk op het Bildt en daarbuiten.

Zijn verzoek om een verblijfsvergunning werd tot tweemaal toe afgewezen. Volgens de IND zou Bdewi “een gevaar voor de openbare orde” zijn. Volgens Bdewi werd hij opgeroepen als reservist en zou het weigeren van bevelen zijn dood hebben betekend. Hij zou een bus met demonstranten hebben bewaakt, en dat wordt hem aangerekend.

Bdewi gaat in hoger beroep bij de Raad van State, maar mag de uitspraak ervan niet afwachten. Hij moet Nederland verlaten, maar terug naar Syrië is geen optie. Waar hij wel naartoe kan is een groot vraagteken.

‘Vlag halfstok’

Talea Jansma uit St.-Jacobiparochie heeft al eerder bij gemeente en provincie aangedrongen op een ‘bed-bad’brood’-regeling. Ze komt nu in actie: “Er zijn vele ongedocumenteerde mensen in Nederland op straat, zonder inkomen. Zij leven als paria’s in onze samenleving. Hiertussen zitten getraumatiseerde personen, die op straat geen begeleiding of behandeling krijgen. Deze mensen zijn vogelvrij in het bevrijde Nederland van 75 jaar geleden,” schrijft Jansma, die met Bdewi exposeerde.

“De vlag gaat bij mij halfstok uit protest tegen het onrechtvaardig op straat zetten zonder geld van asielzoekers, die nog in afwachting zijn van de uitspraak van Hoger Beroep van hun procedure. Dit onrecht, onmenselijke geestelijke- en lichamelijke minachting, moet stop gezet worden. Bestuur van gemeenten, van provincies en Nederland: wat is daarop uw actie? Iemand die ik persoonlijk ken is Sleman Bedwi, Syrische kunstenaar. Samen hebben wij 8 exposities gehouden. Een talentvol, goedhartig en welwillend mens.”

“Dit is mijn persoonlijke actie: vlag halfstok en Kûnstútlien dicht. Oproep voor kunstenaars: steunt u Sleman Bdewi? Draai dan een schilderij uit uw collectie om als teken van rouw,” aldus Jansma, die kunstenaars vraagt hetzelfde te doen.