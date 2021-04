‘Stannemet verplaatst naar oktober’

Stannemet gaat ook dit jaar in mei niet door. Wegens de coronamaatregelen acht de kermiscommissie het niet haalbaar om Stannemet en de Lammertsymet te organiseren dit jaar. Inzet is nu een Stannemet op 8, 9 en 10 oktober. De commissie maakte het nieuws op ludieke wijze bekend.

Menno Hoekstra deed een ’Ollongren-tje’ en maakt bekend dat Stannemet eventueel pas weer in oktober gehouden kan worden.

Op facebook plaatste de kermiscommissie een foto van voorzitter Menno Hoekstra, die een ‘Ollongen-tje’ deed: “Voorzitter Menno Hoekstra (kermiscommisie) heeft gisteravond bij het verlaten van sportkantine de Waaie per ongeluk de notulen van de vergadering gelekt. Vanwege de avondklok moest Hoekstra de kantine in alle haast verlaten, en daarbij heeft hij geen rekening heeft gehouden met de zichtbaarheid van de notulen.

Op de vergrote foto is onder andere te lezen “Daniël Groen: functie elders.” Volgens bronnen was Groen niet aanwezig bij de vergadering.

De notulen laten zien dat er wellicht weer een beetje perfectief in het vooruitzicht ligt. Het feest gaat plaats vinden op 8, 9 en 10 oktober, mits de veiligheidsregio dit toelaat. De blunder van Hoekstra heeft grote gevolgen. De commissie is volop in beraad om te kijken hoe Hoekstra zijn functie elders ingevuld kan worden. Er wordt momenteel aan degradatie gedacht. Hoekstra denkt er nog niet over na om op te stappen — wel zal hij er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen.”

Lammetsymet - Daarmee gaat ook Lammetsymet niet door. Mede-organisator Leendert Nauta betreurt dat de markt voor het tweede jaar op rij moet worden afgeblazen. “Wij fine ’t och soa spitig foor ’t dorp, de besoekers en seker ok foor de standhouwers en winkeliers dat se deuze altyd drokbesochte dâg misse motte. ’t Kin gewoan niet âns, wij motte nag even geduld hewwe.”