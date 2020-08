Start schooljaar op Campus Middelsee

Woensdag 19 augustus waren de tweedeklassers van Campus Middelsee net als andere jaren naar Grolloo voor hun introductieprogramma. Nou ja, net als andere jaren…. ! Er was een extra-bus ingehuurd zodat er in de bus voldoende afstand kon worden gehouden. Iedereen reisde met een mondmasker en aan desinfecterende middelen geen gebrek. Het was fijn dat de introductie op deze manier toch door kon gaan en dat de leerlingen een prima start van het schooljaar hadden.

Die goede start kenden ook de andere leerlingen. De eersteklassers die hun eerste schooldagen beleefden op de Ulbe, maar ook de derde- en vierdeklassers. Al was het toch ook wel ongewoon want nog nooit hoorde bij de introductie ook een instructie over corona-regels.

Gelukkig gelden de regels minder voor de leerlingen tot 16 jaar. En je kunt zien dat sommige gewoonten al beginnen in te slijten. Men houdt toch ongemerkt wat meer afstand van elkaar en handen desinfecteren bij binnenkomst in school en in het lokaal lijkt bij de meesten haast al een automatisme. En we mogen ons natuurlijk gelukkig prijzen met ons prachtige Campus Middelsee-gebouw. Royaal voorzien van een prima ventilatiesysteem, dat bovendien ook nog eens in de eerste week van de vakantie grondig is schoongemaakt. Alle ventilatieroosters zijn gereinigd en alle filters weer keurig nieuw! En zolang het weer het toelaat staan de ramen en de deuren zoveel mogelijk open.

Ook waar het gaat om de pauzes is een goede oplossing gevonden doordat er gewerkt kan worden met gescheiden pauzes, zodat niet alle dik 600 leerlingen zich tegelijk in de kantine bevinden. Met de helft wordt alles een stuk overzichtelijker en wordt het gemakkelijker je zoveel mogelijk aan de regels te houden.

Natuurlijk blijft iedereen thuis die klachten heeft en houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Maar ondanks alles een prachtige start van het nieuwe schooljaar!