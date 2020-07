Steun Bildtse sportclubs en win een kasteelappartement

Bijzonder nieuws van drie Bildtse sportclubs: de verloting van een Frans kasteelappartement kan een aardig zakcentje opleveren voor CVO uit Froubuurt, Tennisvereniging d'Ouwe Rij uit Ouwe-Syl en VV St.-Annaparochie. Eerder dit jaar zagen de besturen van deze clubs een opgelegde kans: ze kregen de mogelijkheid om begunstigde te worden van een loterij. Na overleg besloten de drie clubs zich aan te melden. En zo mogen ze - samen met 12 andere amateurverenigingen - de netto opbrengst van deze loterij verdelen.

Steun Tennisvereniging d' Ouwe Rij en maak kans op een appartement op Château des Gipières

De organisatie van de loterij is in handen van het Sylster ‘Verloterij’. Zij organiseerden eerder al enkele succesvolle loterijen, waaronder de eerste huizenloterij van Nederland in 2017. Eigenaar Anne Polstra van Verloterij vindt het mooi dat er drie clubs uit de eigen regio meedoen: “Voor onze regio is het van groot belang dat de plaatselijke sportclubs groeien en bloeien. Dat is goed voor de hele omgeving, want sportclubs hebben een belangrijke bindende rol. Met de opbrengst van deze loterij kunnen deze drie clubs gezonder de toekomst in.”

Mont Ventoux

De hoofdprijs van de loterij is een kasteelappartement in Frankrijk. Het appartement bevindt zich op Château des Gipières in Frankrijk: een luxe complex met tennisbanen en een zwembad nabij de beroemde Mont Ventoux. Naast het appartement zijn er nog heel wat andere fraaie prijzen te winnen, zoals een nieuwe auto, elektrische fietsen en een tuinmeubelset. De loten á €29,95 zijn verkrijgbaar via www.verloterij.nl. Er zijn maximaal 29.000 loten beschikbaar. De trekking is gepland op 2 oktober aanstaande.