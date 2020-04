ADVERTENTIE

Steun de locale horeca-ondernemers!

Het zijn zware tijden, en dat geldt zeker ook voor de Bildtse ondernemers met een snackbar, cafetaria, restaurant of eethuis. Ze hebben de zaak moeten sluiten en van de één op andere dag het roer compleet om moeten gooien.

De Bildtse Post vindt dat we juist nu vooral lokaal moeten ‘shoppen’. En als dat even kan, ook als het om ons eten gaat. Veel Bildtse horeca-ondernemers zijn inventief geweest en staan ook nu voor u klaar met afhaalmogelijkheden. Het eten is er niet minder om! Steun hen juist nu.

Haal bijvoorbeeld eens een lekkere hap bij Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, of De Oude Postduif in St.-Jacobiparochie. Eet smakelijk!