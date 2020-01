Bildtse-Kultuurpriis 2019 an radioprogramma útraikt

’Stikky waardering èn stimulâns foor Even Bildts’

Foor ’t eerst in de geskidenis worde de Bildtse-Kultuurpriis dut keer live in ’n radio-útsturing útraikt. Dat kon fansels niet âns, nou't 't radioprogramma Even Bildts fan Radio Eenhoorn de ontfanger fan de priis waar. In ’n folle Utwyk op Nij Altoenae worde de útraiking op saterdeg 28 desimber ’n soort fan reüny fan alle metwerkers en liefhewwers fan ’t programma, dat dut jaar 30 jaar bestaat. “Dirk Leeuwen saai elk jaar: ‘Nou hewwe wy ferdomme die Bildtse-Kultuurpriis weer niet wonnen!”

Bildtse-Kultuurpriis live in radio-útsturing útraikt.

Deur Gerard de Jong - Dat de 31steBildtse-Kultuurpriis ’n ferdiende winner kreeg, der waar elkeneen ’t wel over eens. “Al hest dartig jaar maakt Even Bildts radio over ’t Bildt, ’t Bildts en de Bilkerts,” saai sjuryfoorsitter Jan de Groot. “’t Bildts aigene spat út de haarfatten fan ’t programma. Even Bildts levert ’n groate, nuttige bijdrage an ’t in stând houwen fan ’t Bildts aigene.”

De Groot nam 't gehoor ok even met werom in de tiid – dat sou nag faker gebeure deuze overdâg – en roemde 't presintasyduo fan ’t eerste uur Dirk Reitsma en Dirk Leeuwen. “Dirk en Dirk leken wel wat op Henk Spaan en Harry Vermegen. Al leken Dirk Reitsma ok op Heintje Davids: hij nam ’n paar keer ôfskaid, maar kwam altyd weer werom.” De Groot besloat deur de wîns út te spreken dat de Bildtse-Kultuurpriis niet alleen as erkinning, maar ok as stimulâns opfat worre sou. “Soadat jim nag langer deurgaan en nag meer lústerers krije sille.”

‘Niet fanselssprekend’ - Kultuur-wethouwer Jan Dijkstra, die’t de priis útraikte, praatte fan ‘n “prachtig stikky waardering en stimulâns. Dat is belangryk. Gyneen doet wat foor ’t Bildts om deuze priis te winnen, maar wat foor je taal doen, dat je je der foor insette, is niet fanselssprekend. Maar ’t is al hard norig, andacht geve an datgene dat je bynt.” Hij overhandigde de oorkonde an ’t tunworige Even Bildts-tiim, bestaande út Klaas Dankert, Pé Stienstra, Jan Kerkstra, Geert Rienks en Johannes Bleker.

Stienstra sprak namens ’t programma syn dank út. “Foor ôns is dut ’n groate stimulâns om deur te gaan. Late wy reëel weze: alles wort deen met frijwiligers. ‘n Paar jaar leden hong de toekomst fan dut programma an ‘n sijen draadsy. Ik kreeg fanneweek ’n app-y fan Klaas Dankert: ‘Kînst in dyn dankwoord wel even metnimme dat wy nag ’n presintator soeke, liefst ’n jongere of ’n frou.’ Dus bij deuze. Laat ‘t ôns wete at jim een kinne, want dut programma mot niet ferloren gaan.”

Ok Eenhoorn-foorsitter Tinus Boomstra – “Wij binne ferbaasd dat wy soa lang wachte mosten op deuze priis” – roemde de înset fan syn frijwilligers. “Bij Eenhoorn binne dat d’r soa’n 75 mînsen. ’t Is maklik foorsitter te wezen fan ’n klup met soafeul enthoesjaste mînsen. Dartig jaar Even Bildts op de radio, dat is niet niks.”

‘Deuze is foor hait’ - Mezyk waar d’r ok, en wel in de form fan ’n spesjale útfoering fan ‘It Bûthúsbankje’ fan Kobus Algra. ’t Worde songen deur Johan Dijkstra en Baukje Leeuwen, dochter fan de sturven Dirk Leeuwen. “Hait het altyd met feul nocht an ’t programma werkt. Deuze is foor hait,” saai Baukje.

Fansels kroop Dirk Reitsma ok even achter de mikrefoan. Reitsma begon in 1990 met ’t programma, dat doe nag ‘Bildtse Saken’ hytte. Hij haalde herinnerings op an de begintiid, doe’t hij tegaar met radiomaat Dirk Leeuwen presinteerde en op pâd gong. “Ik kon ’t sòà goed fine met die man, die’t wij hier nou misse motte,” saai ’n emosjoanele Reitsma. “Wij hewwe prachtige programma’s maakt tegaar. Elk jaar saai hij teugen my: ‘Nou hewwe wij ferdomme weer die Bildtse-Kultuurpriis niet wonnen!’ Hij sit boven met de koptillefoan op naar ôns te lústeren, dat weet ik seker.”