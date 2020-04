Streep door Stannemet en Lammetsymet

Ook Stannemet en Lammetsymet gaan dit jaar niet door. Het dorpsfeest van St.-Annaparochie stond op de rol voor vrijdag 22 mei, maar door de coronacrisis is het onmogelijk geworden de ‘met’ door te laten gaan dit jaar. Ook Lammetsymet gaat een streep door.

Door Gerard de Jong - “Gyn Stannemet... ’t Is útsonderlik.” Het idee dat er dit jaar geen Stannemet gehouden wordt, is voor voorzitter Menno Hoekstra van stichting De Waaie nog steeds wennen. Het is echter met een verbod op evenementen tot 1 juni onmogelijk. Ook al zouden de maatregelen versoepeld worden - waar Hoekstra niet vanuit gaat - dan nog is het organisatorisch onhaalbaar.

“’t Is heel simpel: d’r mâge gyn eveneminten organiseerd worre, en dus krije wij ok gyn fergunning. At wy d’r al een anfrage souwen, want dat is niet meer an de order. ’t Wort ‘m gewoan niet dut jaar.”

Stannemet wordt sinds jaar en dag in mei gehouden, met op de dinsdag Lammetsymet. “Wij souwen los op frijdeg 22 maai. ’t Sou ok de leste begindâg fan Stannemet weze. De met eandigt altyd op de tweede dînsdeg na 12 maai, dut jaar 26 maai. Wij ferheugden ôns d’r enorm op, de kâns op mooi weer soa laat in de maand is alleen maar groater. Maar hier kinne je niet foor.”

‘Klaine Stannemet’ - Hoekstra wijst erop dat, ook al zou het dorpsfeest gehouden mogen worden, het op deze korte termijn niet te organiseren is. “De kermiseksplatanten hewwe ’t ok swaar nou. Sij wete ok niet wer’t se an toe binne. D’r is niks te regelen soa.”

De organisatie denkt wel na over een ‘klaine’ Stannemet. “Meskien niet met attraksys, maar soa eand septimber gewoan ’n tint met mezyk. Elk het drr ferlet fan, na dut foorjaar meskien wel helendal. Je wille wel ’n fesy geve, n’twaar? Maar dat is nag even ôfwachte.”

Lammetsymet - Ook de jaarlijkse braderie Lammetsymet wordt geschrapt. De voorbereidingen - die vaak het jaar ervoor al beginnen - zijn voor niets geweest. Mede-organisator Leendert Nauta: “Wij hewwe nag even docht an útstel, maar derfoor is ’t te onseker. Wij hewwe tachtig ant hondert stendhouwers die’t ok wete motte wer’t se an toe binne. Maar gyneen weet wer’t-y an toe is op dut stoit. Je sette niet later in ’t jaar soamaar even ’n nije met op. ’t Is och soa spitig, maar ’t is niet âns.”