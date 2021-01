Noodkreet Pietrix Rosendal: ‘Kollega’s, wees solidêr’

‘’t Is ‘n skeer in de rûg fan de kollega’s die’t hur àl an de regels houwe’

Sinds op 15 december de tweede lockdown werd afgekondigd, zitten ook de kappers thuis. De meeste tenminste, want ondanks het verbod weet Pietrix Rosendal van Pietrix’ Kapmobiel uit St.-Annaparochie dat sommige van haar collega’s in Waadhoeke er toch op uit trekken en ‘stiekem’ klanten knippen. Het vreet aan Rosendal: ‘’t Gaat om solidariteit, wij motte dut metnander folhouwe.”

Door Gerard de Jong - Een hartenkreet van Rosendal, die ambulant kapster is in St.-Annaparochie. “Sont 15 desimber mâge wij niet meer an ’t werk. Dos weet ik fan ’n paar ‘ kollega kappers’ in Waadhoeke - ik durf ’t woord kollega hest niet meer te brúkken in dut ferband - dat se stikem nag wel knippe. Ik bin gyn ferklikker en sil ok gyn namen noeme, maar ik fyn ’t stoitend. Wij motte ôns allegaar an de regels houwe en sitte allegaar in deselde ferfelende sitewasy. ‘t Kin niet soa weze dat de een hur wel an de regels hout en de ânder niet. Dat kin gewoan echt niet. Ok ik baal as ’n stekker, maar wij motte dut dos as kappers metnander folhouwe.”

Deze tweede lockdown is zwaar voor Rosendal, en voor veel van haar collega-kappers, weet ze. “Ik sit ok al goed ’n maand thús. ’t Is heel moeilik. Tidens de eerste ‘lockdown’ waar ik echt depressyf. Dat perbeer ik nou niet meer te wezen, maar dan helpt ’t niet at je sien dat kollega kappers d’r nag al stikem op úttrekke. Je sien ’t ok gewoan! As kapper kînst drekt sien at een thús sels an de gang weest het, of at d’r ’n profesjonele kapper bij weest het. Ik knip sels myn aigen femily niet. De proffoetbâlers geve wat dut betreft ’n poermin foorbeeld deur d’r nag altyd soa fris knipt út te sien op ‘e tillefizy,” aldus Rosendal.

“Ik snap hoe moeilik at ‘t is, dat je niks doen mâge en sonder inkommen sitte. Maar wij motte dut metnander doen. Ast as kapper d’r nou al nag op úttrekst, krijgt der echt niet ’n betere naam deur. Je imago gaat d’r niet op foorút.”

“’t Gaat om solidariteit. At ândere kappers d’r nag al op út gaan, sorgt dat foor ’n tweedeling. Se motte even nadinke wat ’t betekent foor ’t imago fan ôns beroep, en foor een die’t hur wel an de regels hout, soa as de meesten. Soa komme wij teugenover nander te staan. Ik fyn ’t echt heel kwalik. ’t Is ’n skeer in de rûg fan je kollega’s at je nou al nag klanten knippe.”