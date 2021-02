Testen na overlast radarstation Wier

Vanaf vandaag voeren Defensie en fabrikant Thales een maand lang testen uit met het nieuwe radarstation in Wier.

Doel van de testen – die vooralsnog duren t/m 26 maart – is te onderzoeken wat de aanpassingen die er zijn gedaan betekenen voor het goed werken van de radar. Ook wordt de mogelijke invloed op elektrische apparaten in de buurt onderzocht. Sinds de nieuwe radar van fabrikant Thales in werking getreden is, gaan ‘slimme apparaten’ ineens soms aan of uit.

De testen vinden plaats op werkdagen. De radar draait dan van 07.00 uur tot 19.00 uur. In deze periode zijn er twee tijdblokken waarin de radar signalen uitzendt, tussen 9.00 en 11.00 uur, en tussen 13.00 en 15.00 uur.

Op de testdagen staat de radar altijd uit tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 ’s ochtends, zodat omwonenden geen last hebben van eventuele geluidshinder, zo laat Defensie weten. “Samen met fabrikant Thales onderzoekt Defensie het geluid van de radar. Het kan enkele maanden duren voordat hiervoor een definitieve oplossing is.”

Reacties zijn welkom - “De testperiode is bedoeld om duidelijk te krijgen hoe de radar goed kan werken, zonder dat elektrische apparaten in de buurt er last van hebben of de geluidsnormen worden overschreden. Wij nodigen u van harte uit uw ervaringen te delen, of deze nu positief zijn of negatief,” zo laat Defensie weten.

Reageren kan via het online contactformulier op defensie.nl/onderwerpen/radarstations/contact,

via mailadres radarstations@mindef.nl of via telefoonnummer 0800-1351.