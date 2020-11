The Friezinn in nieuwe Fryslân Dok

Fryslân Dok, de documentaireserie van Omrop Fryslân, besteedt in een drieluik aandacht aan de ‘Beklimmers van het vlakke land’: portretten van mensen die “schrijven aan een nieuw verhaal voor het platteland”. Eén van hen is Douwe Gerlof Heeringa, die midden in coronatijd begon met Waddenherberg The Friezinn in Westhoek. Dit weekend is hij te zien bij de Omrop.

‘Beklimmers van het vlakke land’ gaat volgens de makers over “mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, vooroplopen en richting zoeken”. Eén van hen is Douwe Gerlof Heeringa. “Middenin coronatijd een restaurant openen vraagt moed.

Zijn Waddenherberg The Friezinn in Westhoek moet een plek worden waar het landschap centraal staat voor zijn gasten. Met lokale producten, tochten over het Wad en verhalen uit het gebied.”

In de uitzending van dit weekend verder filosoof Erik Brinckmann over de loskoppeling tussen mensen en landschap, en de Noardlike Fryske Wâlden, dat boeren stimuleert de rol van landschapsbeheerder op zich te nemen.

Dit tweede deel van ‘Beklimmers van het vlakke land’ is te zien op zaterdag 14 november (15.30 uur, NPO2) of zondag 15 november (17.00 uur, Omrop Fryslân, ieder uur herhaling).

Fan nou ôf te krijen bij The Friezinn: lekkere rookte aal, op ’n bêdsy fan Bildtse Post!

Aigner Douwe Gerlof Heeringa froeg deuze krant at hij ouwe eksimplaren fan de Bildtse Post brúkke mâg om eten in te serveren. “Om de ‘fish en chips’ in te verpakken, net zoals ze in Engeland doen, en ook de rookte paling in te verpakken,” soa saai Heeringa.

At de fis soa mooi in ôns ouwe kranten ferpakt worre kin, sêge wij der fansels drekt ‘jawis!’ op!