Theaterstuk De Kraak van de Kluis over Bildtse verzetshelden

Het is de nacht van 25 op 26 september 1943. Een verzetsgroep pleegt een overval op het gemeentehuis van St.-Annaparochie. De Duitsers hebben namelijk acties aangekondigd om jongens en mannen vanaf 18 jaar (en soms jonger) te komen ophalen om te werk te stellen in Duitsland. Daar wil deze verzetsgroep, die ondergedoken zit op Liauckemastate, een stokje voor steken.

Vijf verzetsstrijders, waaronder Lolle Rondaan uit Bitgum, dringen het gemeentehuis binnen. Ze overmeesteren de wachters en kraken de kluis. Met het volledige bevolkingsregister en zakken vol persoonsbewijzen en andere buit gaan ze ervandoor. Een heldendaad. Helaas wordt deze verzetsgroep van Liauckemastate verraden. Lolle Rondaan, Gerben Oswald en Gerrit Schuil overleven de oorlog niet: zij worden op 16 februari 1944 gefusilleerd.

Theaterproductie

Hein Jaap Hilarides is de initiatiefnemer en schrijver van het theaterstuk. Eind september 2020 – in het jaar van 75 jaar vrijheid – wordt het stuk opgevoerd op het Bildt. Naast Hein Jaap bestaat het productieteam uit: Theunis Jensma (voorzitter van de uitvoerende stichting), Tineke de Boer (penningmeester), Monique Dijkstra (vormgeving) en Hetty de Wit (marketing). Met Tresoar wordt informatie uitgewisseld over de verzetsstrijders en er is een partnerschap met Theater De Koornbeurs. Sjoeke Marije Wallendal gaat de theaterproductie regisseren.

Ode aan verzetsmensen

“Er zitten meerdere aspecten aan de ingrijpende historische gebeurtenis die een theaterproductie voor een modern publiek interessant maken,” zo laat de organisatie weten. “Zo hebben alle historische figuren meegeholpen aan onze vrijheid. Voor de nabestaanden van deze helden hebben zij dan ook een speciale betekenis. De productie wil daarom een eerbetoon zijn aan de moed van deze verzetsmensen.”

Oproep

Hilarides heeft contact met een aantal familieleden van Lolle Rondaan. Maar er zijn meer betrokkenen. Wanneer er (andere) mensen zijn die zich herkennen als familielid van de verzetsgroep uit Liauckemastate, zoals Lolle Rondaan, Gerben Oswald, Gerrit Schuil, marechaussee Lubbertus Blaauw, of familie zijn van gemeenteambtenaren die met deze situatie te maken hebben gehad, dan wordt hen verzocht contact op te nemen met de schrijver via e-mail: heinjaaphilarides@hotmail.com.