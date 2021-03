Tientallen besmettingen bij Smeding St.-Anna

Bij Smeding Groenten en Fruit in St.-Anna zijn tientallen personeelsleden besmet geraakt met het coronavirus. Het bedrijf op de Wissel zet alle zeilen bij en probeert het virus zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.

Tot vorige week had het groente- en fruitbedrijf te maken met slechts een enkele besmetting. Dat veranderde toen in het distributiecentrum het aantal besmettingen ineens fors opliep. Tientallen medewerkers zijn intussen besmet geraakt met het covid-19 virus.

Het bedrijf regelde daarop snel een mobiele teststraat. Iedereen die regelmatig aanwezig is werd getest. De medewerkers die besmet zijn zitten thuis in isolatie, net als de mensen die met hen in contact zijn geweest. Doordat plots een groot aantal medewerkers thuis zit, zat Smeding verlegen om personeel. Dat werd ondervangen door hulp van leveranciers en klanten, die tijdelijk extra mankracht regelden.

Naast de vele eigen medewerkers is Smeding een ‘hub’ waar elke dag veel vrachtwagens komen en gaan. De chauffeurs van transportbedrijf Peter Appel moeten zich elke vijf dagen laten testen voordat ze naar binnen mogen. De kleedkamers binnen het bedrijf zijn gesloten; personeel dient zich thuis om te kleden.

Inmiddels neemt het aantal positieve tests weer langzaam af.