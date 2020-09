Aftellen tot ‘De Kraak van de Kluis’ (2)

Trijntje Beimers, familie Natkiel en Pieter Post

Op zaterdag 26 september, om precies 19.43 uur, wordt de theaterbeleving ‘De Kraak van de Kluis’ opgevoerd. Het theaterstuk - geschreven door Hein Jaap Hilarides, geregisseerd door Sjoeke Marije Wallendal - kon vanwege corona niet in de openlucht opgevoerd worden, maar binnen. Om precies te zijn: in de huiskamer van iedereen die een kaartje koopt. Het stuk wordt live gestreamd via internet, en de bezoeker wordt een interactief, multimediale theaterbeleving beloofd. In aanloop naar de première licht de Bildtse Post enkele hoofdrolspelers en mooie verhalen uit, die te maken hebben met de overval op het bevolkingsregister van gemeente het Bildt, in 1943. Vandaag het tweede deel.

Rienk Nicolai, Berend in De kraak van de kluis.

Trijntje Beimers - In 1953 ging Trijntje Beimers als zendelinge naar Tanzania. Tijdens de oorlog – vanaf omstreeks 1943 – werkte Trijntje Beimers op het gemeentehuis van St.-Annaparochie als administratief medewerkster. Zij woonde toen bij haar ouders aan de Hemmemaweg.

In September 1944 moest zij evenals burgemeester Kuperus en het voltallige personeel onderduiken. Ze is toen ondergedoken bij een tante op de Hoge Wier in Beetgum. Daar heeft ze de rest van de oorlog uitgezeten.

Het is volgens de familie Beimers niet geheel zeker dat zij een rol bij de overval heeft gespeeld. Maar er zijn wel aanwijzingen en het zal altijd onbekend blijven of zij werkelijk bij de actie betrokken was.

‘Tante Triens kon niet bij ons pake terecht omdat het huis al vol was. Er zaten vier onderduikers: oom Jan, achterneef Bertus en zwager Douwe Schat van hait, en dan nog de Joodse Alida Nathkiel-Doof.’

Anne Beimers, kleinzoon van Rense Beimers, St.-Annaparochie

De Joodse familie Natkiel - Op 20 mei 1941 beviel Alida Natkiel-Doof van een dochtertje. Haar man Chaim zat in het midden van het land in het verzet en het werd hem aangeraden om onder te duiken. Hij probeerde naar Engeland te komen, maar de poging mislukte. Chaim Natkiel werd opgepakt, gevangen gezet en weer vrijgelaten. Daarop vond hij een schuiladres bij de familie Balt aan de Oudebildtdijk.

Zijn vrouw Alida had haar baby afgestaan, waarvoor goed werd gezorgd. Zij dook onder bij de familie Rense en Froukje Beimers aan de Hemmemaweg in St.-Annaparochie. Beimers zat in het verzet. Alida bleef tot aan het eind van de oorlog bij de familie Beimers, waarop zij werd herenigd met haar man en dochtertje.

‘Alida had blond haar en hielp af en toe mee op het land of in de huishouding.’

Joop Beimers, zoon van Rense Beimers, St.-Annaparochie

Pieter Post - Op 22 november 1943 viel de Sicherheitsdienst Liauckema State binnen De knokploeg die het bevolkingsregister uit het gemeentehuis ontvreemdde, zat hier ondergedoken. Bij de brute arrestatie van de complete verzetsgroep van Sexbierum kon eigenlijk maar een man ontsnappen: boer Rients Bruinsma. Op miraculeuze wijze wist hij de dans te ontspringen door zich te verbergen op de hooizolder.

Een van de weinige levende getuigen van de overval op Liauckema State is Pieter Post. De heer Post is nu 96 jaar. Hij woont aan de Hoarnestreek en kijkt uit op ‘it bosk’, de bomen met de gracht rondom het terrein van Liauckema State. De vader van de heer Post was een neef van Rients Bruinsma en er waren hechte familiebanden. Toen de Duitsers de verzetsgroep hadden opgepakt, werd de boerderij een tijd lang ‘bebuorke’ door de vader van Pieter Post. Pieter zelf runde de ouderlijke plaats aan de Hoarnestreek.

Als jongen van achttien jaar sliep hij op de kamer van de verrader Frans Michon. In de slaapkamer lagen nog tekeningen die door Michon waren gemaakt tijdens zijn verblijf op Liauckema State. Pieter Post zegt hier nu over: ‘Dy tekeningen leinen ûnder it matras, of earne yn in kast, dêr wol ik ôf wêze. It is sa lang lyn, ik wit net alles mear.’

Kaarten en info: www.dekraakvandekluis.nl