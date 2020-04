Kort coronanieuws

Troostlied, thuisgym en uitstel sprookje

• ‘Sjong dan’ - Componist en arrangeur Peter van der Zwaag van de Oudebildtdijk heeft, geïnspireerd door de huidige crisis, een nummer geschreven. ‘Sjong dan’ moet troost bieden in deze moeilijke tijden. Het Friestalige lied is een bewerking van ‘Zing dan’, bekend geworden door Jenny Arean en Ivo de Wijs. Het Friese tekst is van Baukje Wytsma. Het lied wordt gezongen door Janneke Warringa, en is te vinden door op youtube.com te zoeken op ‘Sjong dan’.

Marjolein Lautenbag (l.) en Xanne Kloostra geven thuisgym.

• Thuisgym - Gymnastiekvereniging SSS uit St.-Annaparochie deelde een berichtje op facebook: “Lieve peuters & kleuters. Wat een pech, we kunnen even niet gymnastieken op de roze dag! (woensdag) We kunnen nu even niet samen spelen, namen lezen, een treintje maken, op het klimrek, over de balk of een spelletje doen. Maar we kunnen gelukkig thuis wel gymnastiekoefeningetjes doen! Nu moeten jullie hait & mem maar laten zien hoe je moet gymnastieken, want dat weten jullie heel goed.”

‘Juffen’ Marjolein Lautenbag en Xanne Kloostra doen het vervolgens in een vrolijk filmpje voor. Zo krijgen de kleintjes toch hun dagelijkse beweging. En wie weet spoort het de ouders aan ook mee te doen...

• Verbouwing - Ook de Aerden Plaats op Ouwe-Syl is gesloten, maar dat betekent niet dat men er stil zit. Het kultureel sintrum wordt namelijk verbouwd. “Deze week zijn in de Waddenkamer een serie lijstjes opgehangen met kaarten van het veranderende Friesland door de eeuwen heen. En in de nieuwe ruimte heeft het oude Bildtse Patriottenvaandel z'n vaste plek gevonden... Maar wat missen we onze bezoekers!”, schrijft de Aerden Plaats op facebook.

• ‘Ik wens, ik wens’ - Helaas ziet ook de organisatie van het openluchtsprookje ‘Ik wens, ik wens’ zich genoodzaakt de voorstelling uit te stellen. “Als organisatie hebben we besloten om het een jaar op te schorten. Dit omdat dit fantastische mooie project alle aandacht, tijd en energie verdient!! We zijn er allemaal - organisatoren, spelers, figuranten, bouwers, naaisters, regisseur en alle vrijwilligers - toch wel wat verdrietig onder. Al weten we dat dit overmacht is en zeker de verstandigste keuze. Wij behouden echter ons enthousiasme voor dit project en pakken alles zo weer op waar we nu genoodzaakt moesten stoppen,” zo laten Pieta Machiela en Paul Feenstra weten op facebook.

De nieuwe data voor het stuk zijn al bekend, dus schrijf in je agenda: ‘Ik wens, ik wens’, een openlucht familievoorstelling/sprookje, op 3, 4, 5 en 6 juni 2021!

• Ook kort coronanieuws? Laat het ons weten via redactie@bildtsepost.nl

In de Aerden Plaats wordt het patriottenvaandel in de muur geplaatst.