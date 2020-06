Try-out cultureel theetuinfeestje smaakt naar meer

Genoeg had ze ervan. Van het zoomen, het gebrek aan echt contact en cultuur via een beeldschermpje. Muzikant en yogalerares Jolanda Miedema nodigde voor Pinkstermaandag vrienden en bekenden uit om - geheel volgens de coronaregels - aan de Nieuwebildtdijk eindelijk weer eens echt samen plezier te maken. De proef was een succes en Miedema hoopt de theetuin vanaf vrijdag elk weekend te openen.

De try-out van de culturele theetuin aan de Nieuwebildtdijk, met Jolanda Miedema op de voorgrond. (foto: Ellen Floris)

Door Gerard de Jong - “De ôflopene maanden binne Frits en ik krekt as ’n soad mînsen fan inkommen naar gyn inkommen raakt. Alle optredens met Jolly F. binne ôfsaid, en ik ferwacht ok niet gau nije, nou’t de horeka op swart saad sit en weer opkrabbele mot,” aldus Jolanda Miedema.

Online yoga- en muziekles geven heeft ze geprobeerd. “Maar ik fyn d’r echt niks an. ’t Is soa tweedimînsjaal, ’t wort niet aigen, niet persoanlik. Je kinne de sielen niet even krússe. En ’t dirigeren, dat ik ok doen, dat sit d’r foorlopig ok niet in, nou’t koren ’n hogere besmettingsgraad like te hewwen.”

Rietstengel - Toch moest er hoognodig weer wat gebeuren, vond Miedema. “Mînsen hewwe al behoefte an wat leuks, an kultuur. Soa kwam ik op ’t idee fan ’n kulturele theetún. Ik hew foor ôflopene maandeg alle meubels út huus haald en in de tún set!”

Miedema boekte vier acts: Traffic Jam, Boas, rapper Patrick en natuurlijk Jolly F. zelf. Ze benadrukt dat het maandag om een besloten try-out ging. “Ik wou sien at ’t ôns lukke sou om ôns ondanks de maatregels goed te fermaken. Nou, dat is wel slaagd! ’t Waar fantastys. En elkeneen het ‘m an de regels houwen. Naast de anderhalvemeter had ik overal handgel en desinfecteermiddel staan. Bij binnenkomst kreeg elkeneen ’n raidstengel, der’t je de ôfstand met ôfmete konnen. ’n Gimmick, met ’n knypoog, maar al heel handig.”

Solo-optreden Valentino - Het viel Miedema vooral op dat de meeste mensen al zo gewend zijn geraakt aan de maatregels. “Die naleve waar echt gyn probleem.” Anders was dat voor de 13-jarige Valentino van der Velde. “Him wil ik d’r echt even útpikke.

Valentino sit sont ’n paar jaar bij mij op pianoles. Hij het ’n hartandoening en het derom met syn hait Bartjan echt maanden in karantêne sitten. Helendal terecht: gyn risiko nimme. Dut waar hur eerste echte ‘uitje’ weer, en se fonnen ’t prachtig. Valentino het ’n geweldig solo-optreden op de piano geven, echt fantastys!”

‘D’r gebeurt wat!’ - Miedema is vastbesloten vaker de deuren te openen, nu ander werk vooralsnog uitblijft. “Ik wil ankem frijdeg de theetún weer opene. Foor elkeneen die’t der behoefte an het, of lâns fytst en dinkt: hee, d’r gebeurt wat! ’t Liefst gaan ik elke donderdeg, frijdeg en saterdeg open, bij mij thús an de Nije-Dyk. ’n Groatere overdâg of aven soa-as ôflopene maandeg sou ok een of twee keer in de maand kinne motte. De behoefte is enorm. Elkeneen is an ’t zoomen en met sosjale media doende, maar ’n soad mînsen wille gewoan weer even metnander weze en geniete fan lekker eten en drinken en mezyk. Wij sitte hier op ’n prachtig plakky, dus werom niet?”

(foto: Ellen Floris)