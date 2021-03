Vaccinatielocatie in sporthal De Trije in Franeker

In de eerste helft van april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in sporthal De Trije in Franeker. Het is de zesde plaats in Fryslân waar GGD Fryslân mensen gaat inenten tegen het coronavirus.

De Franeker priklocatie zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep, onder wie ouderen. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden.

Tot nu toe is vaccineren door de GGD mogelijk in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Begin april krijgen Heerenveen en Dokkum ook een vaccinatielocatie. Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Later in het voorjaar komen mogelijk Koudum en Oosterwolde in beeld.

De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.