Valkjes nestelen in eendenkorf

Maityd aan de Nieuwebildtdijk: een paar torenvalken heeft een eendenkorf uitgezocht om een nestje te bouwen. Fotografe Ellen Floris zag dat de valkjes al enkele weken op verkenning waren om een thuis te vinden.

De keuze is gevallen op een eendenkorf in de boom. Floris: ”Ik ben heel benieuwd wat dat voor lentespektakel gaat opleveren!”

De torenvalk staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels van de Vogelbescherming, om aan te geven dat het een bedreigde soort is die beschermd wordt. (foto: Ellen Floris)