Vedaflex uitzendbureau vestigt in St.-Anna

Op vrijdag 24 januari opent Vedaflex een vestiging in St.-Annaparochie. Het uitzendbureau neemt zijn intrek in Van Harenstraat 52.

Vedaflex heeft nu vestigingen in Dokkum en Veendam. De afgelopen weken is het bedrijf “flink aan het klussen” geweest in het nieuwe pand. Het kantoor zal gerund worden door twee (oud-)kaatsers Johan van der Meulen en Rutmer van der Meer.

Aanstaande vrijdag wordt het kantoor geopend en staat er koffie en gebak klaar. Werkzoekenden kunnen zich dan ook inschrijven.