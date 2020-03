Veerkracht in coronacrisis

De coronacrisis maakt dat iedereen zich moet aanpassen. Er is teleurstelling over afgelaste evenmenten en onzekerheid. Toch ontstaan er mooie initiatieven, en is de saamhorigheid op het Bildt voelbaar.

Door Gerard de Jong - De grootse Bildtse viering van 75 jaar bevrijding - het zes uur durende Gedinke & Foorútsien - is uitgesteld tot volgend jaar.

Het concert van Wild Romance in Ons Huis is verschoven naar 31 oktober. Van veel activiteiten is het nog maar de vraag of ze dit jaar door kunnen gaan. Toch zien we ook op het Bildt en omstreken mooie initiatieven ontstaan.

Gebaren van warmte en een hart onder de riem die enorm gewaardeerd worden. Veerkracht en saamhorigheid. In de Bildtse Post van woensdag 25 maart vindt u diverse verhalen over de impact van het coronavirus op de (Bildtse) gemeenschap.

Een zorgondernemer die haar verhaal doet, ervaringen uit het onderwijs, betrokken lezers die hun gedachten willen delen, columns, filmtips en nog veel meer.

Wij zijn daar ontzettend blij mee: wij maken deze krant voor u, de lezer. Metnander een.

Blijf uw ervaringen, verhalen, foto’s, gedichten dus delen!