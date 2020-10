Verf- en onderhoudsbeurt voor Van Harenskerk

De Van Harenskerk is bovenin met blauw ingepakt en even stil. De kerk krijgt zijn achtjaarlijkse verf- en onderhoudsbeurt. Dat was nodig ook, want er werd aardig wat houtrot geconstateerd bovenin, aldus Teake Brandsma van de kerk.

”It houtwurk is der yn 1995 ynset. 25 Jier waar en wyn hat it hout behoarlik oantaast.” Het langer luiden van de klok om 8.00, 14.00 en 20.00 uur is even stilgelegd, de werkers hebben een grote zak om de klepel gedaan. ”Oars wurde de skilders doof, it is alderheislikst derboppe.”

Naar verwachting is de klus over zo’n twee weken geklaard. (foto: Jan Keizer)