‘Verkeersveiligheid St.-Anna in 2021 op agenda’

Het duurt nog zeker een jaar voordat de gemeente begint met de aanpak van onveilige kruispunten in St.-Annaparochie. In reactie op vragen van FNP en ChristenUnie laat het college van b. en w. van Waadhoeke weten dat het punt wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), dat in juni 2021 klaar moet zijn.

Zowel de gemeentelijke als de provinciale fracties van de twee partijen vroegen eind vorig jaar aandacht voor de in hun ogen verkeersonveilige situatie in het dorp. Kruispunten zoals Beuckelaerstraat-Van Harensstraat en Nassaustraat-Warmoesstraat zijn gevaarlijk voor overstekende kinderen en ouders. Ook wordt geklaagd over te hard rijden op de wegen waar leerlingen fietsen en oversteken. FNP en ChristenUnie krijgen steun van o.a. Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en de scholen in het dorp, die achter het initiatief staan.

‘Fertsjinnet ús oandacht’ - Het college antwoordde in maart op vragen van beide fracties. “It kolleezje is him derfan bewust dat de ynwenners fan St. Anne de situaasje as negatyf en ûnfeilich ûnderfynt en dêrom fertsjinnet it ús oandacht,” aldus het college.

“Dêr’t ferkearsfeiligens oantoanber oan de oarder is, is it kolleezje altyd bereid yn gearspraak mei bewenners ta ferbettering te kommen. Yn prinsipe dogge wy dat yn de kontekst fan it nij op te stellen GVVP. Ynwenners kinne dêrby knyppunten oanjaan en mooglike oplossingen foar harren problemen oandrage. It foardiel dêrfan is dat der in bredere ynbring is en dat der mear nei gearhingjende maatregels socht wurde kin.”

Juni 2021 - Gemeente Waadhoeke is in april begonnen met het proces om een nieuw verkeer- en vervoersplan op te stellen. “De plannen fan de âlde gemeenten binne op it stuit bytiden efterhelle. Der binne in protte nije ûntwikkelingen en wy wolle in soad ynformaasje helje úit de maatskippij. Wy sille dy ynformaasje soarchfâldich beoardiele moatte. Dêrom sil dat proses de nedige tiid nimme. Us ynskatting is op syn minst in jier. Op jo lange-termynagenda stiet dat it GVVP foar juny 2021 fêststeld wêze moat.”