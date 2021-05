Verontwaardiging over bekladding huis coronapatiënte St.-Anna

Vandalen hebben afgelopen weekend het huis van een vrouw in St.-Annaparochie beklad. De vrouw ligt op dit moment met covid-19 in het ziekenhuis, maar de daders vonden het nodig ‘Covid = fake’ op het raam te kladden. Op sociale media regent het verontwaardigde reacties.

Wijkagenten van politie Noordwest-Fryslân maakten de bekladding op instagram bekend. “Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts in het ziekenhuis ligt in verband met Covid,” aldus de wijkagenten. “Het zou de daders sieren om bij de bewoners, op afstand, hun excuses aan te bieden!”

Onder berichten op sociale media regent het verontwaardigde reacties van mensen die schande spreken van de actie. Burgemeester Marga Waanders is maandag bij de man van de patiënte langs geweest om hen een hart onder de riem te steken.

De politie tast nog in het duister naar wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Er zal geprobeerd worden met camerabeelden uit de buurt de daders te achterhalen.