Voedselbos niet in raad

Een voorstel van de gemeente om groen licht aan het voedselbos van Ouwe-Syl te kunnen geven, wordt komende week niet behandeld.

Staatsbosbeheer is volgens de gemeente positief over de komst van het voedselbos, maar wil niet meewerken aan de door de gemeente bedachte oplossing: het verleggen van de komgrens van het dorp, zodat het herplanten van te kappen bomen elders kan gebeuren.

De gemeente gaat nu eerst in de slag met de provincie. “Met deze aanpak liggen we op koers,” laat wethouder Jan Dijkstra in een raadsmemo weten.