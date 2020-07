Voedselbos Ouwe-Syl weer stapje dichterbij

De realisatie van het voedselbos op Ouwe-Syl is weer een stap dichterbij. Provincie Fryslân heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Als de omgevingsvergunning geen bezwaren oplevert, kan na de zomer eindelijk begonnen worden met de aanleg van het bos.

Door Gerard de Jong - Eind 2016 ontstond het idee voor een voedselbos op Ouwe-Syl. Gemeente het Bildt en later ook Waadhoeke waren enthousiast, en gaven beide (resp. E 2000 en E 20.000) subsidie. Bureaucratische hobbels en lange procedures echter zorgden ervoor dat het bos nog altijd niet geplant is, tot frustratie van de Sylsters en enkele raadsleden.

Nu lijkt de eindstreep eindelijk in zicht. Raadslid Kees Arendz (Gemeentebelangen) volgt het dossier al langer en vroeg wethouder Jan Dijkstra donderdag naar de stand van zaken, nu de provincie geen bezwaar heeft. Ook wilde hij weten of er echt nog een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig is.

Volgens Jan Dijkstra kan men daar niet omheen. “De ferklearring fan gjin betinkings fan provinsje Fryslân is binnen. En der binne wy bliid mei, dat hawwe wy de organisaasje op Ald-Syl ek witte litten. Mar in omjouwingsfergunning is wol nedich, der ûntkomme wy net oan. Dat is nedich as der bygelyks grûn ôfgraven wurdt of der paden oanlein wurde. Wy sitte der boppe op en hawwe no net mear mei tredde partijen te krijen. Fan 6 july ôf leit it plan seis wiken ter ynsage. As der gjin sjenswizen binne komt it noch seis wiken ter ynsage, foar berop. Dernei, as der gjin beswieren binne, is it eindlik definityf.”

Arendz – hoewel hij beklaagde dat het zo lang heeft moeten duren – was daar content mee. Op Ouwe-Syl kunnen voorzitter Jan de Vries en co nu echt bijna los met het voedselbos.