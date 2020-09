Zangeres Samantha Steenwijk koopt nieuw paard bij Stal Hermes

‘Voice gaat flink verwend worden, Samantha is stapelgek op het paard’

Samantha Steenwijk heeft een nieuw paard aangeschaft bij Stal Hermes in St.-Jacobiparochie. De zangeres vertelde er vorige week trots over bij SBS Shownieuws, en zorgde ervoor dat ze ‘Stal Hermes’ duidelijk noemde voor de camera’s. Erna Kolkman van de Stjabuurtster stal vertelt over de verkoop van het Friese paard aan Steenwijk. Bij hoge uitzondering: “Bekende klanten vertrouwen op onze discretie.”

Samantha Steenwijk met Voice. (foto: Roos Kolkman)

Door Gerard de Jong - ‘Samantha Steenwijk heeft een nieuwe liefde in haar leven!’ jubelt de website van SBS Shownieuws in een bericht. De runner-up van The Voice of Holland in 2017 en presentatrice schafte een Fries paard aan bij Stal Hermes in St.-Jacob. Ze vertelt dat ze bij veel stallen geweest is, maar pas bij Hermes vond ze haar paard, die ze ‘Voice’ heeft gedoopt.

Discretie - Stal Hermes verhandelt al zo’n veertig jaar paarden. Het bedrijf wordt gerund door Erna, Willem en dochter Roos. De dieren worden nagenoeg over de hele wereld verkocht, en de stal kan bekende mensen uit binnen- en buitenland tot de klantenkring rekenen.

Toch worden details zelden bekend gemaakt, vertelt Erna Kolkman. “Samantha heeft zelf bekend gemaakt dat ze het paard bij ons heeft gekocht, ze is er helemaal gek mee. Daarom kan ik er wel wat over zeggen. Maar normaal gezien vertrouwen klanten op onze discretie, en dat is ook logisch.”

Weggestuurd - Kolkman vertelt lachend dat de eerste kennismaking met Steenwijk op z’n zachtst gezegd wat stroefjes verliep. “We hebben haar hier eerst weggestuurd! Ze had geen afspraak en kwam spontaan langs om paarden te bekijken. Zo werken wij niet, je maakt eerst een afspraak. Of je nu bn’er bent of niet.”

Steenwijk was op slag verliefd op Voice, vertelt Kolkman. “Het is een hele fraaie hengst met hele lange manen. Het klassieke plaatje van een prachtig Fries paard, zeg maar. Daar vallen de meeste mensen toch voor. Het is een ontzettend braaf en lief recreatiepaard.”

Goede plek - Voice is zo’n twee maanden bij Stal Hermes geweest. Niet lang, maar dat is de aard van het vak. “Soms doet afscheid nemen wel pijn,” zegt Erna. “Wat bij ons voorop staat is als ze een goede plek krijgen. We zullen nooit een paard verkopen aan mensen in China of Mexico, hoeveel geld ze ook bieden. Daarvan is bekend dat ze de paarden soms tot de dood mishandelen. We kijken altijd goed naar de eigenaar, naar waar het paard terecht komt.”

Flink verwend - Bij Steenwijk zit dat wel snor, zegt Kolkman, die voor de deal nog nooit van Steenwijk gehoord had. “We zijn gaan eten op Zwarte Haan. Het hele terras werd gek en wilde met haar op de foto! Maar Voice krijgt een topleven, dat weet ik zeker. Samantha is een heel leuk mens, gewoon zichzelf en geen poeha. En ze is stapelgek op het paard. Ze woont aan zee en heeft het paard voor recreatie, om stoom af te blazen en even te ontsnappen aan haar drukke bestaan. Voice gaat flink verwend worden, dat weet ik zeker.”