Vragen VVD over geluidsoverlast radar Wier

De fractie van VVD Waadhoeke stelt donderdagavond vragen aan het college over de geluidsoverlast van de nieuwe radarinstallatie in Wier.

Tijdens een online informatiebijeenkomst vorige week woensdag kwam aan het licht dat defensie de radar voorlopig tussen 23.00 en 7.00 uur uitschakelt, omdat hij teveel lawaai maakt. Bewoners van Wier en omstreken klagen over geluidsoverlast. De hele dag door dreint het geluid van “een landend vliegtuig” door het dorp.

VVD Waadhoeke wil van het college weten of men bekend is met de klachten en of de gemeente als intermediair kan optreden tussen omwonenden en defensie. Ook vraagt de fractie zich af wat het risico op de volksgezondheid is.

Tijdens de informatiebijeenkomst vroegen enkele omwonenden ook aandacht voor de straling van de nieuwe radar, die schadelijk voor de gezondheid zou zijn.