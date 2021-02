Vragen VVD over inkoopactie duurzaamheid

De VVD stelt donderdag vragen aan het college van Waadhoeke over advies- en inkoopactie van de gemeente. De partij wil weten welke lokale ondernemers betrokken zijn bij het duurzaamheidsproject.

In de eerste helft van 2020 kregen inwoners een brief van de gemeente over een advies- en inkoopactie, om duurzaamheid te bevorderen. Het gaat dan om het goedkoop of met korting aanschaffen van o.a. vloerisolatie, zonnepanelen, isolatie of het zuiniger inregelen van de hr-ketel. Waadhoeke wijst hierbij ook op subsidiemogelijkheden en de mogelijkheid om een Energiebespaarlening af te sluiten van minimaal € 2500 tot maximaal € 25.000. De actie is ondergebracht bij winstuitjewoning.nl.

In 2020, tijdens de eerste ronde van de actie, kwam er uit de raad kritiek op het feit dat lokale ondernemers - die duurzame producten of werkzaamheden uitvoeren - onvoldoende bij de actie waren betrokken. Wethouder Jan Dijkstra zegde toe hier meer aandacht aan te besteden en een lijst met plaatselijke ondernemers op te stellen die iets in de actie kunnen betekenen.

VVD Waadhoeke wil, nu de actie opnieuw onder de aandacht is gebracht, van wethouder Dijkstra weten of die lijst er al is, en of ondernemers uit de regio meer betrokken zijn bij de actie. Dat laat fractievoorzitter Joke Osinga weten. Daarnaast wil de fractie weten hoeveel ondernemers uit de gemeente meedoen.

De vragen zijn door de VVD ingediend voor de digitale raadsvergadering van donderdag 4 maart.