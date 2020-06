VV Ouwe-Syl ziet kunstgraswens in vervulling gaan

Voetbalvereniging Ouwe Syl heeft een lange weg af moeten leggen om zover te komen, maar het wachten is nu beloond met een prachtig mooie kunstgras oefenhoek. Een pareltje voor het oog, waarmee de eerste wens van het Sylster sportplan is gerealiseerd. En daar zijn de Sylsters apetrots op. Het maken van de sportvisie voor sportminnend Ouwe-Syl heeft zoals gezegd heel wat voeten in aarde gehad. De eerste ‘te ambitieuze’ plannen werden in Franeker afgeschoten. Na de nodige overleggen en aanpassingen aan de sportvisie en het groene licht van gemeente Waadhoeke, ging maandag 4 mei dan eindelijk de schep in de grond voor de realisatie van fase 1.

Het nieuwe kunstgrasveld van VV Ouwe Syl

Tekst en foto’s Bertus Dijkstra - Fase 1 omhelst ‘kort gezegd’ de aanleg van een kunstgras oefenhoek - waar naast dat er onder vrijwel alle weersomstandigheden kan worden getraind - ook jeugdwedstrijden kunnen worden gespeeld. Het is wellicht ‘kort gezegd’, toch moesten de handen de afgelopen acht weken behoorlijk uit de mouwen. Sinds de bak van de kraan in de Bildtse grond ging, is er ontzettend veel werk verzet. In opdracht van Antea Group Heerenveen heeft de firma Wassenaar uit Deinum onder toeziend oog van Antea-Joop het grondverzet gedaan. Na het uitzetten van de veld en uitgraven van de grond (waarvan een aarden wal aan de zuid- en westzijde is gemaakt), is het ontstane gat gevuld met 2500 kuub zand, waarin de drainagebuizen zijn aangebracht.

Vervolgens is er - nadat de betonnen wandelpaden zijn gelegd - 210 ton granulight op het zandbed aangebracht en geëgaliseerd. En dan komt het grote moment dat het grijze granulight (ofwel ketelzand) bedekt wordt onder een prachtig groene grasmat. Eenentwintig (4 meter brede en 55 meter lange) rollen Edel Grass á 600 kg worden langzaam uitgerold over het ondertapijt, gesneden en geplakt tot het veld van 73 x 58 meter helemaal bedekt is met de nieuwe voetbalvloer. Vervolgens zijn de witte lijnen in het groene gras verlijmd.

Om te voorkomen dat wind grip op de grasmat krijgt, is over het groene tapijt met een laag van 13 millimeter fijn zand uitgereden. Na veel rollen en vegen zijn tot slot de rubberkorrels (infill) op het zand aangebracht. 55 big bags á 1000 kg per stuk zijn met een speciaal wagentje over het veld uitgestrooid. Om de rubberkorrels (Mixed Tyres) gelijkmatig verdeeld te krijgen, is het veld tientallen keren met borstels en vegers bewerkt.

Gelijktijdig zijn langs het hoofdveld zes en rond de oefenhoek vier lichtmasten geplaatst, is er het nodige gegalvaniseerd hekwerk herrezen en zijn er betonnen paden om oefenhoek en deels hoofdveld aangelegd.

En last but not least, de jonge ondernemers Auke’s (Heidinga) timmerwerk en Martin Jelle Steensma (Engelum) hebben in no time als volleerde vakmensen een nieuw materiaalhok van 10 x 4 meter geplaatst, waarmee de heren hun visitekaartje hebben afgegeven. Aan de zijde van het hoofdveld komt nog een publieksvriendelijke overkapping.

Vorige week is het hekwerk rond de nieuwe eyecatcher geplaatst, is gestart met het ophangen van de vangnetten en is de laatste hand gelegd aan het toegangs-pad. Binnenkort komen kantplanken om het nieuwe kunstgrasveld, waarmee verspreiding van de rubberkorrels buiten het veld tot een minimum wordt gereduceerd.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen worden de ledverlichtingsarmaturen in de 10 lichtmasten geplaatst, waarmee VV Ouwe Syl zich letterlijk en figuurlijk in de spotlights zet. Wanneer het DNA profiel van de club binnenkort fysiek bij de ingang ook nog zichtbaar wordt, dan is het plaatje van fase 1 rond. Voorlopig blijft de nieuwe grasmat nog even verboden terrein, wanneer alle keuringen achter de rug zijn, mogen de leden van VV Ouwe Syl onder begeleiding van trainers en leiders het veld betreden.

Op deze nieuwe aanwinst mag de club in het bijzonder en Ouwe-Syl in het algemeen trots zijn. Het zal een boost geven aan de (sportieve) leefbaarheid op Ouwe-Syl, bovendien benadrukt de club hiermee haar ambities.