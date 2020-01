Waadhoeke wacht ‘Den Haag’ af over vuurwerkverbod

Gemeente Waadhoeke wacht af wat er landelijk gaat gebeuren rond een eventueel vuurwerkverbod. Burgemeester Waanders kan zich echter goed voorstellen dat een meerderheid er genoeg van heeft.

Door Gerard de Jong - Dat zei de burgemeester donderdag op vragen van raadslid Bart van Wijk van SAM Waadhoeke. Van Dijk had signalen van jongeren gekregen, “die bang zijn dat ze in de toekomst niet meer mogen knallen”, en wilde van Waanders weten hoe de gemeente hierin staat.

De burgemeester snapt de roep om te stoppen met vuurwerk. “Ik kan het mij wel indenken. Het schijnt dat zo’n 70% van de Nederlanders voor een vorm van verbod is. Zoals een collega eens zei: als we geen vuurwerktraditie hadden, en dus geen miljoenen schade, gewonden en soms een dode elke jaarwisseling: zouden we dat dan gaan invoeren?”

“Laten we eerst afwachten wat er in Den Haag gebeurt. Het wordt niks als elke gemeente voor zichzelf regels gaat opstellen. Ik snap dat de jeugd teleurgesteld zou zijn, maar ik steun de oproep tot verandering van harte.”