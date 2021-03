Gemeente schrikt van 10.000-woningplan Leeuwarden

Waadhoeke wil komende jaren 250 woningen bouwen

Wethouder Nel Haarsma was onaangenaam verrast door het plan van gemeente Leeuwarden om 10.000 huizen te bouwen de komende jaren. Haarsma zei “in bytsje skrokken te wêzen” van het plan en nam direct contact op met Leeuwarder wethouder Hein de Haan. De gemeente denkt zelf de komende jaren 250 woningen te bouwen.

Dat gaf wethouder Haarsma donderdag tijdens de raad aan op vragen van Adrie Weiland (Gemeentebelangen). Leeuwarden maakte vorige week gewag van de ambitie om 10.000 woningen te bouwen om de woningnood op te vangen. Direct waren er zorgen of dit ten koste gaat van de dorpen rondom de stad.

“Dêr binne wy wol in bytsje fan skrokken. Ik haw drekst kontakt socht mei Ljouwerter wethâlder Hein de Haan oer hoe’t dit kin. Wy wurkje ommers gear mei trije regio’s oer de wenningbou hjir.”

Volgens Haarsma was het “een goed gesprek” en heeft De Haan gezegd dat het niet zijn bedoeling is 10.000 woningen enkel voor de stad te bouwen. Deze week gaan beide wethouders in gesprek over de plannen.

Waadhoeke zelf heeft de ambitie om de komende jaren 250 woningen te bouwen. Op 6 april wordt de voortgang van de woonvisie van de gemeente besproken. Waadhoeke wil maatwerk leveren als het om nieuwbouwwoningen gaat, naar aard en schaal die bij de dorpen en wijken past.