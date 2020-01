Waanders bezoekt 100-jarige mevrouw Van Vegten-Visser

Op donderdag 23 januari bezocht burgemeester Marga Waanders de jarige Ans van Vegten-Visser in St.-Annaparochie. Mevrouw van Vegten-Visser vierde die dag haar 100e verjaardag.

De 100-jarige mevrouw Van Vegten-Visser en burgemeester Waanders. (foto: Joachim de Ruijter)

Mevrouw Anne (Ans) van Vegten-Visser, is geboren als dochter van Bauke en Akke Visser op 23 januari 1920. Na veel omzwervingen in Nederland is Ans in Amsterdam terecht gekomen. Daar leerde ze haar man Gerrit van Vegten kennen. In Amsterdam zijn ze getrouwd en tot 1984 gebleven. Op uitdrukkelijke wens van haar man Gerrit zijn ze na de pensionering naar St.-Annaparochie verhuisd.

Ans heeft zich hier eerst de zwemsport machtig gemaakt en heeft zich vervolgens verdienstelijk gemaakt binnen de Partij van de Arbeid waarvan ze haar hele leven al lid is. Verder is Ans bij de ANBO (Ouderenbond) bestuurslid en organisator van veel activiteiten geweest. Zo organiseerde ze het koersballen en vele fietstochten voor ouderen.

Op haar 94e jaar overleed haar man waarna ze zich met hulp van haar schoondochter uit de Zaanstad wist te redden. Ze woonde zelfstandig tot haar 98e levensjaar. Nu heeft ze in de Beuckelaer een passende verzorgingswoning. Ans haar geheugen is nog steeds honderd procent maar de lichamelijke probleempjes beginnen zich te openbaren, ze is aan een rolstoel gebonden. Mevrouw Ans van Vegten is nog altijd zeer betrokken bij wat er speelt in de wereld, positief, vrolijk en vooral een sociaal mens.