Waanders naar Menaam

Burgemeester Marga Waanders gaat in Menaam wonen. Dat meldde ze donderdag zelf tijdens de raadsvergadering.

Waanders en haar man wonen nu nog in Raard. Sinds haar aantreden eind vorig jaar was ze op zoek naar een woning in haar nieuwe gemeente. Die heeft ze nu gevonden, zo zei ze donderdag, “in het mooie Menaam”. De burgemeester verhuist rond de jaarwisseling.