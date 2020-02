Walk & Talk voor werkzoekenden in bieb St.-Anna

Dinsdag 11 februari start in Bibliotheek St.-Annaparochie Walk & Talk: een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Wilt u van werk veranderen, een ander vak uitoefenen of bent u op zoek naar inspiratie voor het vervolg van uw loopbaan, kom dan naar Walk & Talk. Praat met andere werkzoekenden, breid uw netwerk uit en stel vragen aan elkaar en aan de gastsprekers.

Wanneer je op zoek bent naar (ander) werk, dan kun je daar soms wel wat hulp bij gebruiken. Walk & Talk is dé ontmoetingsplek voor werkzoekenden en vindt het hele jaar door plaats op elke tweede dinsdag van de maand in Bibliotheek St.-Annaparochie.

De eerste bijeenkomst is op 11 februari. Binnenlopen kan tussen 13.30 en 15.30 uur. De eerste 10 deelnemers aan Walk & Talk krijgen een gratis kennismakingsabonnement aangeboden door Bibliotheek Noord Fryslân. Tijdens de eerste Walk & Talk is uitzendbureau Werckpost uit Harlingen aanwezig om een CV-check te doen en te vertellen over hun procedures met werkzoekenden. De deelname is, evenals koffie en thee, gratis.

Met deze maandelijkse netwerkbijeenkomst geeft de Bibliotheek werkzoekenden een kans om op een laagdrempelige manier elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens elke Walk & Talk krijgen deelnemers praktische tips over bijvoorbeeld het maken van een goed CV, solliciteren en netwerken.

Deelnemers kunnen ook luisteren naar de ervaringen van oud-deelnemers. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd, maar bovenal leren de deelnemers van elkaar.