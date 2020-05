Warmoesstraat 49: Drukkerij of Pasta Pasta?

Vorige week ging de telefoon bij Drukkerij Van Leer & De Jong: of we 500 kaartjes voor bij een bosje bloemen konden drukken en snijden. Dat kon. De beller, Daan, vroeg of het maandag om 16.00 uur klaar kon zijn. Hij had ze dinsdag nodig. “Jullie zitten toch in de Warmoesstraat?” Dat bevestigden we. “Ik ben dan toch in de buurt, mooi, haal ik het dan op!”

bloemen van buurtcentrum de Boomspijker

Het ging om vrolijke kaartjes, met bloemen erop. De klant bleek voor een buurtvereniging als mooi gebaar in deze tijden 500 bosjes bloemen uit te delen aan bewoners. Het drukken was zo gepiept, de kaartjes stonden op het afgesproken tijdstip klaar.

Maandagmiddag even voor 16.00 uur belde Daan.

“Ik sta nu bij Warmoesstraat 49, maar ik zie geen drukkerij. Jullie nummer is 49 toch?”

“Ja, dat klopt,” zei Hendrika hem, medewerker van de drukkerij.

“Maar ik sta voor een pizzeria!”

“Oh,” zei Hendrika nog, “sta je per ongeluk in de Van Harenstraat?”

“Nee,” zei Daan, “Warmoesstraat 49. Pizzeria Pasta Pasta!”

“Wacht even: in welke plaats sta je dan?” vroeg Hendrika.

“Ja, in Amsterdam natuurlijk!”

Op Warmoesstraat 49 in Amsterdam zit inderdaad een pizzeria. Daan vertelde dat hij op Google Maps op drukkerijen had gezocht, en dat de onze ‘dichtbij’ zat.

We probeerden het zelf, en inderdaad: Google denkt dat Drukkerij Van Leer & De Jong niet alleen in St.-Annaparochie op Warmoesstraat 49 zit, maar ook in Amsterdam…

Hoe dat kan is ons niet duidelijk; waarschijnlijk een foutje in de database van het zoekbedrijf. We hebben bij Google aangegeven dat er sprake is van een “duplicate” vermelding (‘duplicaat’ is het woord dat Google er zelf voor gebruikt: het was als reden te kiezen in een menu, dus waarschijnlijk gebeurt het vaker).

Hendrika deed de kaartjes maandag nog voor 17.00 uur op de bus, zodat Daan en de buurtvereniging in Amsterdam alsnog op tijd hun kaartjes hadden.