Water kiest syn aigen pâd lâns de ouwe riisdam

’n Prachtige, ondergaande son skittert over ’t Wad. De ouwe riisdam (soa noemd omdat ’t hout tussen de palerijen bouwd worden fan riishout) hout ’t hoofd boven ’t water.

foto: Alco de Jong

Alco de Jong, die’t de foto nom, lait út wer’t wy naar kike: ”’t Water soekt alleen al syn aigen pâd tunworig. Froeger, doe’t de ôfwateringsgeulen elke paar jaar útgreppeld worden, worde ’t búttendykse water na de openings in de dammen ’stuurd’.

Nou’t de dammen gyn funksy meer hewwe en d’r gyn onderhoud meer plak fynt, slaat ’t riishout starigan fort. ’t Water gaat syn aigen gang en trekt ’m niks an fan de openings der’t ’t froeger deurhine dwongen worde. Soa’n opening is nag te sien der wêr’t d’r ’n haakse rij palen staat.”